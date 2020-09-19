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سياسة|مصر

محمد علي للجزيرة مباشر: الوصول إلى الميادين سينهي حكم السيسي (فيديو)

19/9/2020

وقال على في حديثه لبرنامج "المسائية" على شاشة "الجزيرة مباشر" إن النزول إلى الشارع غدًا سيؤدي إلى شلل مرافق الدولة الحيوية، وسيعقبه إنهاء حكم السيسي.

وفي رده على سؤال "وماذا بعد نزول الناس إلى الشارع؟"، أجاب علي: "إن نزول الناس إلى الشارع ودخولها الميادين، مثل ميدان التحرير، ميدان رمسيس، وغيرهما من الميادين في أنحاء الجمهورية؛ سيؤدي إلى الإطاحة بالسيسي، لا سيَّما وأن العالم يتابع من كثب ما يجري في مصر".

وادعى رجل الأعمال، المقيم في إسبانيا، أن "معظم الجيش المصري" يقف إلى جانب الشعب ضد السيسي، وأن "الشرطة هي التي تحمي السيسي، وكسر الشرطة يعني إطاحة نظام السيسي".

وتأتي دعوة علي، المطالبة برحيل السيسي، بناء على سوء إدارته للبلاد، والحملة الأخيرة لهدم بيوت المصريين وجباية ملايين الجنيهات بدعوى التصالح مع الحكومة.

وتتكرر الدعوة لمظاهرات 20 من سبتمبر/أيلول للعام الثاني على التوالي، وقد شهد الشارع المصري موجة احتجاجية العام الماضي، لكنها لم تُسفر عن تغيير الأوضاع، وقوبلت بقمع الشرطة للمحتجين واختفاء بعضهم قسريًا.

وأطاح الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري منذ سبع سنوات، في 13 من يوليو/تموز 2013.

ومنذ ذلك الوقت، شنت السلطات المصرية أكبر حملة قمع على المعارضين، شملت الآلاف من أنصار مرسي، فضلًا عن نشطاء ليبراليين ويساريين، كما شددت السيطرة على الإعلام وقمعت الحريات.

وتوفي الرئيس مرسي، يوم 17 من يونيو/حزيران 2019، بنوبة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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