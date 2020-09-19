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سياسة

كورونا يتوحش في فرنسا.. ووفيات العالم تقترب من المليون

أشخاص يرتدون كمامات يسيرون في شارع مزدحم في باريس
أشخاص يرتدون كمامات يسيرون في شارع مزدحم في باريس
19/9/2020

وزادت الوفيات 26 حالة ليصل إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 31274 في حين بلغ إجمالي المصابين حتى الآن 442194 حالة.        

وعالميا، أظهر إحصاء لوكالة رويترز، مساء السبت، أن أكثر من 30.55 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 951 ألفا و51 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و740 ألفا و257 إصابة إضافة إلى 198 ألفا و634 وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و308 آلاف و14 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 85 ألفا و619حالة وفاة.
وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و455 ألفا و386 إصابة بينما بلغت الوفيات 134 ألفا و935 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و97 ألفا و251 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و339 وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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