كانت في طريقها لحفل زفاف.. مصرع أسرة بأكملها في حادث مروع بمصر (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو المتداول حادث التصادم على الطريق السريع بين مدينتي ههيا والزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر، أمام قرية العدوة، بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص.

وتظهر اللقطات دخول السيارة الملاكي إلى الجهة المقابلة من الطريق الأمر الذي أدى إلى التصادم العنيف، وتهشم السيارتين.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن جميع القتلى في الحادث من عائلة واحدة، كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف بسيارة ميكروباص، وهم شقيقان وزوجتاهما وطفل عمره 3 سنوات، وإصابة 3 من بينهم سائق الميكروباص.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال العام 2019 ليبلغ 9992 حادثا، مقابل 8480 حادثا عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وفقا للنشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019

طريق الموت.. حادث يودي بحياة 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين على طريق "الزقازيق- ههيا" pic.twitter.com/7QjrMjLUsu — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 18, 2020

10 قتلى يوميا

وحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 12.9%.

وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادث يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادث يوميا في عام 2018.

وذكراجهاز الإحصاء أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.