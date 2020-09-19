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سياسة|مصر

"سلوك حضاري".. مفتى مصر يجيز تعطر النساء (فيديو)

مفتي الديار المصرية، شوقي علام
مفتي الديار المصرية، شوقي علام
19/9/2020

وأشار خلال لقاء على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون "غير ملفت".

وأشار علام، إلى ضرورة أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور بالنسبة للمرأة.

وأكد مفتي مصر  أنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب النظيف.

من ناحية أخرى، قال علام خلال اللقاء، إن عدم ترديد الشائعات مطلوب شرعًا.

وأوضح أن الإنسان مسؤول عن كل كلمة ينطق بها ويكتبها وكل إشارة يشير بها، ملمّحًا إلى "شر" ما وصفها بـ "القنوات المعادية" لمصر.

وأشار مفتي مصر  إلى أن الوقوف مع "قيادة الدولة" في مكافحة التحديات "واجب شرعي"، متهمًا من يقف على الحياد بأنه "خائن للوطن".

والأسبوع الماضي، برر علام هدم السلطات المصرية للبيوت والمساجد، بالقول "إن مقاومة الإزارات اعتداء، وإنه لا يجوز الصلاة على أرض مغتصبة". 

وفي ذكرى الانقلاب العسكري الذي أطاح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، قال شوقي علام إن ما حدث في 30 من يونيو/حزيران وفي 3 من يوليو/تموز 2013 "مظهر واضح لمنقبة جليلة لأهل مصر ومعجزة نبوية ظاهرة كشف النبي عنها"، وهي تصريحات أثارت عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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