ترمب يعد بلقاحات لكورونا تكفي كل الأمريكيين بحلول أبريل

وقال في البيت الأبيض، الجمعة، "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأمريكيين بحلول أبريل/ نيسان".

كما تعهد الرئيس الجمهوري، الساعي لولاية ثانية، بتوزيع اللقاح بسرعة البرق قائلاً: "أعتقد أن التوزيع سيكون أسرع مما يعتقد معظم الناس".

ويُنظر إلى اللقاحات على أنها إحدى أفضل الطرق لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يقرب من 950 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرقم القياسي العالمي الذي وصل إلى 198 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترمب، الذي يواجه حملة إعادة انتخاب صعبة، مرارًا أنه يتصور لقاحا آمنا وفعالًا تمت الموافقة عليه في الأسابيع المقبلة، حتى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن هذا الجدول الزمني المتفائل بشكل غير عادي تعرض للتشكيك من قبل مسؤول صحي حكومي كبير هذا الأسبوع.

وأبلغ مدير هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) روبرت ريدفيلد نواب الكونغرس الأربعاء أن التوزيع "المحدود للغاية" للمجموعات ذات الأولوية، بما في ذلك المستجيبون الأوائل، يمكن أن يبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وأشار إلى أن التنفيذ الكامل سيستغرق عدة أشهر على الأقل.

وأضاف "أعتقد أننا ربما نتطلع إلى أواخر الربع الثاني أو الثالث من 2021" قبل أن يتوفر لقاح آمن وفعال على نطاق واسع لعامة الناس.

كما أعرب جو بايدن المنافس الديموقراطي لترامب في السباق الانتخابي عن شكوكه بشأن الجدول الزمني.

وأخبر الناخبين، الخميس، في ولاية بنسلفانيا أنه لا يثق في ترمب لتقديم لقاح بدون أبعاد سياسية. وقال بايدن "لا أثق في الرئيس فيما يتعلق باللقاحات".

لكنّه أعرب عن ثقته في خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنطوني فاوتشي قائلا "إذا قال فاوتشي إن اللقاح آمن سأتناول اللقاح".