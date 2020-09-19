"بينا وبينكم يوم 20".. السويس تتظاهر ضد السيسي والأمن يعتقل العشرات (فيديو)

وتداولت وسائل إعلام وشخصيات مصرية معارضة، مساء الجمعة، مقاطع مصورة قالوا إنها لتظاهرة شهدتها مدينة السويس شرق القاهرة.

وأظهرت المقاطع التي تناقلتها وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تجمعًا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبيل: "مش هننام ولا نرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح"، و"مش خايفين مش خايفين.. بيننا وبينك يومك يوم 20 (من سبتمبر الجاري)". في إشارة إلى دعوات للتظاهر بهذا التاريخ أطلقها محمد علي.

وخلال ساعات قليلة، تصدر وسما (#بينا_وبينكم_يوم20) و(#السويس) الترند المصري على موقع تويتر بأعلى التفاعلات.

وتأتي حملة الاعتقالات "على خلفية التظاهرات التي نظمت عقب صلاة الجمعة، والتي تتوعد السيسي بالخروج يوم 20 من سبتمبر/ أيلول الجاري وإسقاط النظام".

واعتبر ناشطون أن "المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس الجمعة رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة".

وفي وقت سابق الجمعة، سادت حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، قبل يومين على تظاهرات محتملة دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، احتجاجا على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.

#بينا_وبينكم_يوم٢٠ رسالة شديدة اللهجة الى الشرطة والجيش اما ان تنحازوا لصالح الشعب واما ان نكون ضدكم واذا اعلنتم الحرب على الشعب سنموت فى الشارع فداءين وانا مستعد اكون اول شهيد فى الشارع pic.twitter.com/KoOlag4VJ3 — حدوتة مصرية (@Q0EG8BcpApk6xCZ) September 18, 2020

ودعا من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات دعا إليها في نفس التوقيت العام الماضي.

وقال في تصريحات سابقة، إنه يراهن على استجابة الشعب للتظاهرات هذا العام، نظرا لعدة أزمات أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وفشل الدبلوماسية المصرية في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء.

وعادة لا تعقب السلطات على تلك الدعوات الاحتجاجية، غير أن السيسي اعتاد أن يلمح عنها في مناسبات عدة، مؤكدًا قوة الدولة وأجهزتها الأمنية.

ويرى موالون للنظام أن الأوضاع في البلاد مستقرة في ظل تحسن نسبي للاقتصاد، معتبرين معارضي الخارج لا يمثلون الشعب المصري.

https://twitter.com/emadmondhsh/status/1307081587847299072?ref_src=twsrc%5Etfw

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع الأحد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

الثورة هتبتدي فعليا ع الارض

لو كل واحد كلم صاحبه وبقوا 4 والاربعه يكلموا 4 وهكذا وتفرقوا نفسكوا ع الكافيهات بتاعت المنطقه اللي هتنزلوا فيها وتعلنوا عن ساعه محدده تتجمعوا فيها في مكان معين حتي لو العدد قليل بس هيبقي فيه روح ومجرد ان الناس تعرف هينزلوا وراكو#بينا_وبينكم_يوم٢٠ — MAH SAEID (@MahSaeid) September 19, 2020

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

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https://twitter.com/khaledalinet/status/1307271838347792385?ref_src=twsrc%5Etfw

هاشتاج #بينا_وبينكم_يوم٢٠ يتصدر تويتر في مصر ودعوات للتظاهر غدا لإسقاط السيسي pic.twitter.com/uZjEvsvsef — Firas Abu Asaba (@Firas25903570) September 19, 2020

في كل شارع في بلادي صوت الحريه بينادي#بينا_وبينكم_يوم٢٠ — البوب (@Khaled36848417) September 19, 2020

علشان مصر وجيش مصر #بينا_وبينكم_يوم٢٠ — mohamed abdo (@mohamed06606589) September 19, 2020