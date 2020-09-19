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سياسة

الرئيس الفرنسي يغرد بالتركية لأول مرة ويوجه رسالة لأنقرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
19/9/2020

جاء ذلك في تغريدة نشرها ماكرون عبر تويتر، باللغة التركية، هي الأولى من نوعها.

وقال ماكرون في تغريدته: "بعثنا رسالة واضحة إلى تركيا في قمة أجاكسيو: دعونا نعيد فتح حوار مسؤول، بحسن نية، ومن دون سذاجة، هذه الدعوة هي الآن أيضًا دعوة البرلمان الأوربي، يبدو أنها قد سُمعت، فلنتقدم".

واستضافت مدينة أجاكسيو، وهي عاصمة إقليم جزيرة كورسيكا الفرنسية، قمة رؤساء دول الاتحاد الأوربي الجنوبية، الأسبوع الماضي، لمناقشة التوتر بين تركيا واليونان شرقي المتوسط.

ومن المزمع أن تنعقد قمة زعماء دول الاتحاد الأوربي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي (24-25) من سبتمبر/ أيلول الجاري، لمناقشة عدة ملفات، بينها شرقي المتوسط.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال أمس الجمعة إن الرئيس الفرنسي "يصب الزيت على النار" شرقي المتوسط، مضيفا أنه يحلم بأن يكون نابليون جديدا إلا أن قوته وحجمه لا يكفيان لذلك.

وأضاف وزير الدفاع التركي في تصريحات للقناة الرابعة البريطانية، الجمعة، أن تركيا تؤيد السلام والحوار وأنها تبذل جهودها في هذا الصدد، مؤكدا في الوقت ذاته  مواصلتها حماية حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط.

وثمة خلافات بين تركيا واليونان البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي على حقوق السيادة على مناطق بحرية وحقوق استكشاف موارد الطاقة. وتدعم فرنسا اليونان ضد تركيا.

وتصاعد التوتر أخيرا مع إعلان اليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر وإرسال تركيا سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" لمياه تتنازعها هي واليونان.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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