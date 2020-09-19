اشتباكات مع الشرطة المصرية شرق القاهرة.. ما القصة (فيديو)

أظهر أحد مقاطع الفيديو، مواطنين يقومون بإشعال النيران وغلق الطريق في مواجهة قوات الشرطة بسوق الحي 14 في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة.
العاشر من رمضان الان #السويس#بينا_وبينكم_يوم٢٠ pic.twitter.com/zPCc07S3hN
— Ali saeed (@mmody6041) September 19, 2020
وأظهر مقطع ثالث، تمكن سيارات الإطفاء من إخماد النيران، ووقوف رتل من سيارات الشرطة تتقدمه إحدى المدرعات.
"يا عيني العساكر بتجري".. اعتداء على الشرطة وطردها بعد مشاجرة بين بائعين في مدينة العاشر من رمضان pic.twitter.com/ejqWXSBG4A
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 19, 2020
تأتي هذه الأحداث قبل يوم واحد من دعوات للتظاهر في مصر غدا الأحد ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد على.
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقاطع مصورة قالوا إنها لتظاهرة شهدتها مدينة السويس شرق القاهرة.
وقفة ضد #السيسي ومدبولي عقب صلاة الجمعة أمام مسجد السلام في #السويس pic.twitter.com/Epybw7G0cA
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 18, 2020
وأظهرت المقاطع، تجمعا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.
#السويس just now #السيسي_كذاب_أشر #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر # pic.twitter.com/Rkn23DR9o3
— أحمد (@A_ALSHARIF__) September 18, 2020
وهتف المتظاهرون بشعارات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبيل: "مش هننام ولا نرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح"، و"مش خايفين مش خايفين.. بيننا وبينك يومك 20 (من سبتمبر/أيلول)". في إشارة إلى دعوات التظاهر بهذا التاريخ التي أطلقها محمد علي.
كما تداولت وسائل التواصل أنباء عن قيام قوات الأمن بحملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل عقب هذه التظاهرات.
عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الأمن تشن حملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل بالسويس بعد وقفة مناهضة للسيسي pic.twitter.com/lw5SnGEVEC
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 18, 2020