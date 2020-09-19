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سياسة|مصر

اشتباكات مع الشرطة المصرية شرق القاهرة.. ما القصة (فيديو)

إلقاء الزجاجات الحارقة على قوات الشرطة
إلقاء الزجاجات الحارقة على قوات الشرطة
19/9/2020

أظهر أحد مقاطع الفيديو، مواطنين يقومون بإشعال النيران وغلق الطريق في مواجهة قوات الشرطة بسوق الحي 14 في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة.

وأظهر مقطع ثالث، تمكن سيارات الإطفاء من إخماد النيران، ووقوف رتل من سيارات الشرطة تتقدمه إحدى المدرعات.

تأتي هذه الأحداث قبل يوم واحد من دعوات للتظاهر في مصر غدا الأحد ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد على.

مظاهرات السويس

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقاطع مصورة قالوا إنها لتظاهرة شهدتها مدينة السويس شرق القاهرة.

وأظهرت المقاطع، تجمعا  لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبيل: "مش هننام ولا نرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح"، و"مش خايفين مش خايفين.. بيننا وبينك يومك 20 (من سبتمبر/أيلول)". في إشارة إلى دعوات التظاهر بهذا التاريخ التي أطلقها محمد علي.

كما تداولت وسائل التواصل أنباء عن قيام قوات الأمن بحملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل عقب هذه التظاهرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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