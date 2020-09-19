اشتباكات مع الشرطة المصرية شرق القاهرة.. ما القصة (فيديو)

أظهر أحد مقاطع الفيديو، مواطنين يقومون بإشعال النيران وغلق الطريق في مواجهة قوات الشرطة بسوق الحي 14 في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة.

وأظهر مقطع ثالث، تمكن سيارات الإطفاء من إخماد النيران، ووقوف رتل من سيارات الشرطة تتقدمه إحدى المدرعات.