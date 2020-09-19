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سياسة

أسوشيتدبرس: واشنطن ترسل قوات ومدرعات إلى سوريا لمواجهة روسيا

قوات أمريكية قرب مدينة القامشلي السورية
قوات أمريكية قرب مدينة القامشلي السورية
19/9/2020

وقالت الوكالة، إن واشنطن أرسلت قوات إضافية ومدرعات إلى شرق سوريا، بعد عدد من الاشتباكات مع القوات الروسية، بما في ذلك حادث تصادم مركبة مؤخرا، أدى إلى إصابة 4 جنود أمريكيين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، قوله إن الولايات المتحدة أرسلت أيضا أنظمة رادار وزادت دوريات المقاتلات في سماء المنطقة لحماية قواتها وقوات التحالف.

وأضاف أوربان أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر".

وقال مسؤول أمريكي رفيع، للوكالة نفسها، إن "واشنطن أرسلت  6  مدرعات برادلي قتالية، وأقل من 100 جندي إضافي إلى شرق سوريا".

وأضاف المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن "التعزيزات تهدف لأن تكون إشارة واضحة إلى روسيا لتجنب أي أعمال استفزازية وغير آمنة ضد الولايات المتحدة وحلفائها هناك".

صورة أرشيفية لقوات روسية في سوريا

وفي أغسطس/ آب الماضي، كشفت واشنطن عن مواجهة بين دورية أمنية روتينية تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وأخرى عسكرية روسية، قرب مدينة المالكية، شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى أن المركبة الروسية صدمت مركبة مضادة للألغام تابعة للتحالف، ما تسبب في إصابة طاقمها، مشيرا إلى أنه "بهدف تهدئة الوضع، غادرت دورية التحالف المنطقة".

يشار إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، وصلت قوات عسكرية روسية، عبر مروحيات وعربات مدرعة، إلى قرية "قصر ديب" التابعة لمدينة المالكية، حيث تمركزت هناك.

إلا أن دوريات أمريكية قطعت الطريق على شاحنات كانت تحمل معدات لوجستية إلى النقطة التي نزلت فيها القوات الروسية، وأجبرتها على العودة إلى القامشلي قرب الحدود السورية التركية.

وفي مرات عديدة سابقة، اعترضت دوريات أمريكية طريق القوافل الروسية التي حاولت الوصول إلى حقول النفط في المنطقة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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