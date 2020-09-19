أردوغان مستعد للقاء رئيس وزراء اليونان والاتحاد الأوربي يفضل الحوار مع تركيا

وأثارت اعمال استكشاف النفط والغاز في المنطقة سجالا أجرى على خلفيته كل من البلدين الجارين المنضويين في حلف شمال الأطلسي مناورات جوية وبحرية في المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين جزيرتي قبرص وكريت في المتوسط.

وعقب صلاة الجمعة صرّح الرئيس التركي للصحفيين في إسطنبول قائلا "ليست لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني (كيرياكوس ميتسوتاكيس) لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث؟ وفي أي إطار سنلتقي؟".

وأكد الرئيس التركي أن اللقاء ممكن إن توافرت "النوايا الحسنة"، مشيرا إلى إمكان عقد مؤتمر عبر الفيديو أو عقد اجتماع في بلد ثالث.

وشدد أردوغان على أن تركيا لن تكون الطرف الذي يهرب من الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

سفن حربية ترافق إحدى سفن التنقيب التركية في البحر المتوسط

الحوار يجب أن يبدأ

من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في براغ الجمعة إن اليونان تعتقد أن "الحوار يجب أن يبدأ وأنه لا ينبغي انتهاك القانون الدولي. بالطبع في هذا المجال لا ينبغي لأحد أن يحاول الانتصار بالقوة".

وأضاف أن اليونان "منفتحة دائما على الحوار مع تركيا فيما يتعلق بالمياه الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرط أن توقف تركيا أعمالها الاستفزازية في المنطقة".

الاتحاد الأوربي يفضل الحوار مع تركيا

أعلن الاتحاد الأوربي، الجمعة، أن المشهد الحالي بخصوص الوضع في شرق المتوسط أكثر إيجابية مما كان عليه قبل شهر، مشيرًا إلى أنه يفضل طريق الحوار لإزالة كافة أشكال الخلافات.

جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها مسؤول أوربي رفيع المستوى، في مؤتمر صحفي عقده لتقديم معلومات حول اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي الذي من المنتظر أن يلتئم الإثنين، وسيضم وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد سيتخذ قرارًا تقييديًا ضد تركيا أم لا، قال المسؤول الأوربي حدثت الأيام الماضية بعض التطورات الإيجابية مثل سحب السفينة "عروج رئيس" إلى الميناء.

وأضاف قائلا غير أن هناك وضع سلبي بالنسبة للاتحاد الأوربي لا يزال قائمًا، ألا وهو استمرار السفينة التركية ياوز في أنشطتها.

وتابع قائلا الوضع عامة نراه أكثر إيجابية مقارنة بمطلع أغسطس/آب الماضي، مضيفًا وفي اجتماع مجلس العلاقات الخارجية سنسلط الضوء على هذه الموضوعات، ليكون ذلك بمثابة توطئة للقمة الأوربية المزمع عقدها يوما 24-25 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وزراء خارجية الاتحاد الأوربي خلال اجتماع برلين في أغسطس / آب الماضي

عقوبات

سؤال آخر وُجِه للمسؤول الأوربي حول ما إذا كان الاجتماع المقبل سيتناول مقترحات العقوبات المقدمة من اليونان وقبرص ضد أنقرة، فرد عليه قائلا لن تكون هناك قائمة عقوبات أوربية قبرصية ستكون هناك قائمة أوربية موحدة إذا تطلب الأمر ذلك.

واستطرد قائلا وهذا يمكن تقديمه بعد عقد مشاورات بين جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي، والدول الأعضاء.

المسؤول الأوربي تابع في السياق نفسه قائلا لا زالت على الطاولة خيارات بخصوص كيفية تشكيل ضغوط على تركيا أو كيفية اللجوء إلى سبيل للحوار معها، مشيرًا إلى أن قبرص سبق وأن قدمت في اجتماعات عمل مقترحات لتطبيق عقوبات على بعض الأشخاص أو المؤسسات التركية.

ومن غير المتوقع أن يصدر عن اجتماع وزراء الخارجية يوم الإثنين أي قرار بهذا الخصوص، فالدول الأعضاء لا زالت في مشاورات بخصوص هذا الموضوع مع المجموعات المعنية.

ومن الجدير بالذكر أن مسؤولين أوربيين سبق وأن أعربوا عن رغبتهم في وقف تركيا لأنشطتها في شرق المتوسط، وفتح قناة للحوار مع أنقرة.

ولخص المسؤولون الأوربيون المقاربة الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد الأوربي حاليًا تجاه تركيا بقولهم: لنحل أولا المشكلات القائمة، فشرق المتوسط، منطقة شائكة للغاية تنطوي على قضايا خلافية، ومفاهيم خاطئة. وبعد ذلك نجلس لتقييم العلاقات التركية الأوربية بشكل عام.

المسؤولون الأوربيون شددوا على أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي، وأنه يتعين إعادة العلاقات التركية الأوربية إلى مسارها مرة ثانية.

وفي مؤتمره الصحفي الجمعة، قال المسؤول الأوربي إن هذا هو مستقبل العلاقات التركية الأوربية، ولا أريد أن أتحدث عن أية علاقة من نوع آخر.

المسؤول نفسه، أكد أنه من الممكن المضي قدمًا من دون اللجوء إلى إجراءات متطرفة، وأن قنوات الاتصال مع تركيا مستمرة دون انقطاع، وأن النقاش الاستراتيجي الأصيل والعميق مع تركيا، إنما هو حول كيفية إقامة علاقات أفضل في المستقبل.

وأردف قائلا ومع ذلك، فإن الموقف الأساسي للاتحاد الأوربي لم يتغير، وفي حالة عدم حدوث تقدم في الوضع، فإن التدابير التقييدية مطروحة على الطاولة.

نقطة تحول

المسؤول الأوربي في تصريحاته استعرض بالتقييم قول جوزيب بوريل في كلمة له الأسبوع الماضي بالبرلمان الأوربي، إن العلاقات مع تركيا عند نقطة تحول، وقال بهذا الصدد الوضع بشرق المتوسط يبدو هادئا حاليًا لكنه ليس مطمئنًا.

وأردف قائلا وقبل عدة أسابيع كنا على أعتاب أحداث غير مرغوبة، وأوضاع يمكن اعتبارها بالخطيرة للغاية بالنسبة لمستقبل المنطقة، وما قاله بوريل بخصوص نقطة تحول العلاقات مع تركيا يقصد منها: إما المواجهة الكاملة وإما الحوار، والنقاش حول مستقبل تلك العلاقات. فتركيا دولة مرشحة للعضوية وهذا يعني الكثير.

وأشار إلى أن هناك موضوعات كثيرة للتعاون فيها مع تركيا، مثل مسألة الهجرة، والأوضاع بكل من سوريا والعراق وليبيا، وأن الموضوعات التي يتعين على الطرفين الحديث بشأنها هي العضوية الكاملة والتعاون التام.