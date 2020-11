نواب فرنسيون يغادرون اجتماعا برلمانيا لوجود طالبة محجبة (فيديو)

وأفادت آن كريستين لانغ، عضو حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في فرنسا، في تغريدة عبر تويتر، أنها ترفض وجود محجبة، وهي مريم بوجيتو رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا بجامعة السوربون، في اجتماع للبرلمان قلب الديمقراطية.

وأضافت "بصفتي مدافعة عن حقوق المرأة والقيم العلمانية، لا يمكنني قبول شخص يرتدي الحجاب في الاجتماع".

En tant que députée et féministe, attachée aux valeurs républicaine,à la #laicite et aux #droitsdesfemmes, je ne peux accepter qu’une personne vienne participer à nos travaux à l’#AN en hijab, qui reste pour moi une marque de soumission.

J’ai donc quitté cette audition #DirectAN pic.twitter.com/6L5PRF2YvX

— Anne-Christine Lang (@AChristine_Lang) September 17, 2020