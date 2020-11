منها 3 في الشرق الأوسط.. البيت الأبيض: 5 دول على وشك التطبيع مع إسرائيل

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، إن خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.

وأكد، في تصريح صحفي الجمعة، على أهمية تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود 5 دول أخرى تفكر بجدية في تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترمب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي، لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة، ولم يخض في التفاصيل.

وتحدث ترمب بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاقي الإمارات والبحرين.

وبحسب رويترز، فإن أحد الاحتمالات هو سلطنة عمان، التي حضر سفيرها حفل البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وتوقع ترمب في ذلك اليوم أن توافق السعودية في نهاية المطاف على اتفاق من هذا القبيل.

وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية كشفت أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو دعا في أثناء لقائه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للاتصال هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضافت المجلة أن حمدوك، الذي يقود حكومة انتقالية في وضع متقلب، رفض العرض قائلا إن حكومته ليس لديها التفويض لاتخاذ قرار مهم كهذا.

Such a beautiful message of peace: The walls of the Old City in Jerusalem were lit tonight with the Israeli, American, Emirati and Bahraini flags.

This is the wind of change. pic.twitter.com/7gc10JO4XV

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 15, 2020