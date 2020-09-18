البث الحي
سياسة

منها 3 في الشرق الأوسط.. البيت الأبيض: 5 دول على وشك التطبيع مع إسرائيل

الرئيس الأمريكي مع كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز
الرئيس الأمريكي مع كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز
18/9/2020

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، إن خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.
وأكد، في تصريح صحفي الجمعة، على أهمية تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود 5 دول أخرى تفكر بجدية في تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.
ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترمب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي، لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة، ولم يخض في التفاصيل.
وتحدث ترمب بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاقي الإمارات والبحرين.
وبحسب رويترز، فإن أحد الاحتمالات هو سلطنة عمان، التي حضر سفيرها حفل البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وتوقع ترمب في ذلك اليوم أن توافق السعودية في نهاية المطاف على اتفاق من هذا القبيل.

وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية كشفت أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو دعا في أثناء لقائه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للاتصال هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضافت المجلة أن حمدوك، الذي يقود حكومة انتقالية في وضع متقلب، رفض العرض قائلا إن حكومته ليس لديها التفويض لاتخاذ قرار مهم كهذا.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفي سياق آخر، قال ميدوز إن الرئيس دونالد ترمب لن يتوجه إلى نيويورك الثلاثاء المقبل لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا أنه من المتوقع أن تعقد الجمعية اجتماعا افتراضيا بسبب كورونا.
والثلاثاء الماضي، وقعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، رغم الرفض والإدانة الواسعة من الجانب الفلسطيني.
لكن 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أدانت التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنه "لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما". 

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

تعرف على قرعة أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022