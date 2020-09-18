مصرية تتهم الشرطة بتلفيق التهم لزوجها لرفضه العمل مرشدا لهم (فيديو)

وقالت تلك الزوجة وهي دعاء محمد رمضان إن قوات الشرطة في مركز "بدر" ظلمتها هي وأطفالها الخمسة، فهي لا تستطيع إعالتهم الآن وربما تضطر للتسول من أجل إطعامهم.

وأوضحت أن المسؤولين بمركز الشرطة لفقوا لزوجها تهمة حيازة 46 قرصا من مخدر "الترامادول"، ثم جاءوا واعتقلوه من المنزل بعد تفتيشه بالكامل دون العثور على شيء.

وعندما ذهبت إلى هذا القسم طلب منها أمناء الشرطة إعطائهم مبلغا من المال للإفراج عن زوجها، ودفعت لهم 2000 جنيه ليتم الإفراج عنه بالفعل.

وقامت دعاء بتحرير محضر رسمي ضد الضابط "محمد العراقي" تتهمه فيه بتهديد زوجها وإجباره على العمل مرشدا للشرطة وإلا سيتم حبسه بتهم ملفقة، إلا أنها قالت إنهم أجبروها على التنازل عن هذا المحضر.

ثم اعتقلت قوات الشرطة زوجها مرة أخرى بعد كسر باب المنزل ليلا بينما كان أطفالهما نائمين، فسألت الزوجة الضابط "علي منصور" الذي أشرف على عملية الاقتحام، لماذا يتم القبض على زوجها الآن، فرد عليها بأن عليه حكما بالسجن لمدة 6 أشهر.

ولدى ذهابها المحكمة فوجئت الزوجة بتلفيق قضية أخرى لزوجها تتضمن حيازة سلاح آلي ومخدر الحشيش، وذلك رغم القبض عليه من منزله ولم يكن معه شيئا من ذلك.

وتقول الزوجة إن تلفيق القضية جاء بسبب شكواها ضد ضباط القسم وأمنائه، وهي الآن بلا عائل ولديها خمسة من الأطفال، وتستغيث بالجهات المسؤولة بالوقوف بجانبها هي وزوجها.