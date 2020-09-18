شاهد: مغردون يوثقون مواقف متناقضة لوسيم يوسف قبل وبعد التطبيع

فعقب توقيع الإمارات والبحرين اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل دافع وسيم يوسف عن الإمارات وقال في تغريدة موجهة للمنتقدين مفادها أن إسرائيل لم تدمر عددا من الدول العربية ولم تحتضن منظمات "إرهابية" مثلما فعل بعض "العرب"، مما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتأييد وجهة نظره.

عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبا باذن الله https://t.co/f6jOxTL6Lg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 16, 2020

حيث أعاد حساب الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية" نشر تغريدة يوسف عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وعلق عليها بالقول "عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبا بإذن الله".

وهاجم الداعية الإماراتي ما وصفها بـ"الثورات المجنونة" قائلا "أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من احتضن حزب الله، أنتم من تسلط بالإعلام على أنفسكم".

وتابع "أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت داعش، وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1306150253566013441?ref_src=twsrc%5Etfw

كما نشر الداعية الإماراتي مقطع فيديو يشبه في محتواه ما قاله في التغريدة قال فيه "إن إسرائيل لم تمزق العراق ولم تحرقه، ولم تجعل في العراق سنيا وشيعيا، وهذا يقتل من أجل الحسين وذاك يقتل من أجل أبي بكر وعمر".

وأضاف "إسرائيل لم تلق البراميل المتفجرة في سوريا على أبناء سوريا، ولم تمزقهم، ولم تحفر قبور الصالحين وتنبش عظامهم".

واااااو واااااو وااااو pic.twitter.com/H2AFUqPXbU — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) September 18, 2020

وتابع "إسرائيل لم تحرض مصر على أهل مصر، ولم تخرج أبناء مصر لقتل أبناء مصر؛ إسرائيل لم تفجر ليبيا ولم تقسمها؛ إسرائيل لم تحوي حزب الله في أحضان دولة؛ ولم تجعل لبنان طوائف دينية؛ ولم تحتضن الإخوان المسلمين الذين آووا السلاح وحرضوا على أبناء بلادهم وخرجوا بالثورات المشؤومة لحرق بلادهم".

وأمام وصلة الدفاع عن إسرائيل هذه أعاد ناشطون نشر مقطع فيديو سابق للداعية نفسه قال فيه "إن أعظم الأعداء لدين محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى".

اقوى رد ع وسيم يوسف من وسيم يوسف 😂😂 pic.twitter.com/TWGzhIqGW4 — نواف مزهر 🇰🇼 (@nawaf_q833) September 18, 2020

وأضاف "كل مكيدة أحيطت برسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن خلفها يهودي "ثم تلا الآية القرآنية من سورة المائدة "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ".

وأوضح أن اليهود هم أشد الناس عداوة للإيمان، ويجتمعون فقط على هذا، وتابع بقوله "إنهم قوم بُهت، أي تربوا على الكذب، وكل بلاء نراه في أمة الإسلام خلفه اليهود".

وشدد على أن "كل من ينكر هذا فلا يعلم للسنة ولا للقرآن طريقا" على حد قوله.

وفي تفسيره لآية "أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ" قال يوسف "مهما كان العهد، سواء مع الجار، أو في الحرب.. في كل عهود اليهود هم ينقضون العهد".

https://twitter.com/hureyaksa/status/1306908323787104257?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقد مغردون مواقف وسيم يوسف المتناقضة ودفاعه عن إسرائيل واصفين إياه بالمنافق الذي يجري وراء المال.

وكانت قد وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض، الثلاثاء، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.