شاهد: لحظة سقوط سقف حديدي وأشجار على سائق دراجة نارية أثناء عاصفة

وضربت العاصفة الإستوائية- نول- اليابسة في فيتنام اليوم الجمعة مما أدى إلى

مقتل شخص على الأقل، وتسببت في هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الوسطى من البلاد.

وقالت إذاعة صوت فيتنام الحكومية على موقعها الإلكتروني إن العاصفة ضربت مدينة دانانج السياحية وانحرفت شمالا إلى مقاطعة ثوا ثين هيو قبل أن تدخل لاوس ظهر الجمعة.

وأظهرت لقطات المراقبة من مركز مراقبة في مقاطعة بوسط البلاد، لحظة مرور سيارة مسرعة بجانب سائق دراجة نارية، وفي نفس اللحظة سقوط سقف حديدي وأشجار على السائق في مدينة هيو اليوم الجمعة.

وأظهر الفيديو خروج شخص، بعد دقائق، وهو مضطرب ويتلمس طريقه وسط الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، وما لبث أن اعتمر غطاء رأس وهو يخرج من بين الركام، ولم يتضح إن كانت إصابته شديدة أو طفيفة.

العاصفة "نول" تضرب فيتنام

قالت إذاعة صوت فيتنام إن العاصفة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر، واقتلعت العاصفة الأشجار وأسقف المنازل وألحقت الأضرار بالمئات منها.

وقالت صحيفة "توي تري" إن الرجل قتل بعد سقوط شجرة وأظهرت لقطات تلفزيونية الشوارع وهي غارقة في المياه في بعض المناطق من فيتنام.

وسبق للحكومة أن وضعت خططا لإجلاء ما يصل إلى نصف مليون شخص عندما كان من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في العاصفة إلى 135 كيلومترا (84 ميلا) في الساعة.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية يوم الجمعة تصنيف العاصفة إلى "خطر منخفض" رغم تحذيرها من أنها قد تتسبب في أمطار غزيرة في وسط فيتنام، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وأظهرت قنوات تلفزيونية محلية صورا لسقوط الأشجار والأسقف المحطمة المتناثرة مع استمرار الرياح القوية والأمطار الغزيرة في المنطقة الساحلية الواقعة بين كوانغ ومقاطعة ثوا ثين هيو.

وفيتنام عرضة للعواصف والفيضانات المدمرة بسبب طول ساحلها، في حين تسببت الكوارث الطبيعية المتمثلة في الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العواصف في الغالب بمقتل 132 شخصًا وإصابة 207 آخرين في البلاد العام الماضي.