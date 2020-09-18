تسجيل أول إصابة لكلب بفيروس كورونا في الأردن

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن مصدر طبي في الوزارة قوله إن الوزارة "تدرس كيفية التعامل مع أول اصابة بفيروس كورونا لكلب يعود لأحد المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية" في إربد على بعد نحو 72 كلم شمال عمان.

وبحسب المصدر فإن صاحب الكلب كان يعتزم ترحيله بالطائرة إلى زوجته خارج المملكة وتم فحصه لهذا السبب. ومع تأكيد إصابته تعد هذه أول إصابة مسجلة لكلب بالفيروس في الأردن.

وقال وزير الصحة سعد جابر لتلفزيون "المملكة" الرسمي إن "أحد الفحوص المختبرية لأحد المختبرات الخاصة أثبتت إيجابية إصابة الكلب وقامت كوادر وزارة الصحة بأخذ العينة والتأكد منها فثبت أنها إيجابية".

وأوضح أنه "يتم حالياً البحث عن مكان مناسب لعزل الكلب المصاب وإيوائه، والتقصي عن مصدر الإصابة وفحص مالك الكلب واتباع البروتوكول الطبي المعتمد".

وأكد جابر أن إصابة الكلب تعتبر "من الحالات النادرة ونسبة إصابة الإنسان من الحيوان قليلة ولكنها ممكنة".

وسجلت في المملكة حتى مساء الخميس 4131 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و26 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وأظهرت دراسة أولية في كندا نشرت الجمعة أن أصحاب القطط والكلاب المصابين بفيروس كورونا يمكن أن ينقلوا العدوى إلى قططهم وكلابهم.

وفيروس كورونا المستجد هو عدوى "حيوانية المنشأ" ما يعني أنه انتقل إلى البشر من حيوان، وبينما لا توجد مؤشرات تذكر على أن الحيوانات الأليفة تلعب دورا رئيسيا في نشر الفيروس، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أن القطط والكلاب وحتى النمور قد تلتقط العدوى.

وأجرى خبراء العلوم البيطرية في كندا دراسة أولية شملت الحيوانات الأليفة لمجموعة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بينت أن المصابين يمكن أن ينقلوا العدوى لحيواناتهم الأليفة.

وثبتت إصابة القطط والكلاب المنزلية من أوربا إلى الولايات المتحدة بالفيروس أثناء الوباء، بينما قالت حديقة حيوان برونكس في نيويورك في أبريل/نيسان الماضي إن نمرًا أصيب بالفيروس، على الأرجح من مصاب لم تظهر عليه أعراض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح إن كانت الحيوانات المصابة تشكل خطرا على البشر.

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

أكثر من 952 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 952209 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول، بحسب تعداد لموقع "وورلد ميترز" استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة.

وسُجلت رسمياً أكثر من 30 مليونا و488 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 22 مليونا و488 ألف شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 203 آلاف حالة وفاة، تليها البرازيل حيث سجلت 135 ألف وفاة، ثم الهند مع 85 ألف وفاة والمكسيك مع 72179 وفاة وبريطانيا مع 41732 وفاة.

إغلاق جزئي في العاصمة الإسبانية

أعلنت الجمعة منطقة العاصمة الإسبانية مدريد التي تعد بؤرة وبائية، تقييد التحركات على نحو 13% من سكانها بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيكون بمقدور السكان المعنيين مغادرة أحيائهم للذهاب إلى العمل، وزيارة طبيب أو أخذ أولادهم إلى المدارس، وفق رئيسة هذه المنطقة التي تعد 6,6 مليون نسمة، ايزابيل دياز ايوسو.

وأشارت إلى أن التجمعات يجب أن تحدد بستة أشخاص بدلا من 10.

رأس السنة بدون ألعاب نارية في بريطانيا

ألغت لندن اطلاق الألعاب النارية للاحتفال بقدوم العام الجديد، الذي يستقطب حشدا كبيرًا جدًا في بلد تحظر فيه التجمعات لأكثر من ستة أشخاص.

وارتفع معدل الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة، الأكثر تضررا في أوربا. ففي شمال شرق البلاد، حيث يقطن مليونا شخص، ستدخل قيود جديدة حيز التنفيذ، منها حظر الزيارات بين الأسر وحظر التجول من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا في جميع أماكن الترفيه، وتقديم الطلبات على المائدة في الحانات المرخصة فقط.