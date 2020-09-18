بعد التطبيع الإماراتي البحريني.. جنوب أفريقيا تعلن موقفها من القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، حسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وأكدت باندور، خلال المكالمة "على ثبات موقف بلادها من القضية الفلسطينية، والاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لهذه القضية العادلة".

وأفادت بأن هذا الدعم سيستمر "حتى انتهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت أن "الشعب والقيادة الفلسطينية يجب أن يتأكدوا من قوة وثبات وإخلاص موقف جنوب أفريقيا في دعمها للقضية الفلسطينية".

واستطردت: "وأيضا تأكيدها أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد القادر أن يتحدث باسمه وأن يفاوض عن نفسه".

وأردفت: "أية مبادرة تنتقص من الدور الفلسطيني والاعتراف بالحق الفلسطيني والمشاركة الفلسطينية لن يكتب لها النجاح".

وتابعت: "جنوب أفريقيا لن تكون مع أية مبادرة تكون دولة فلسطين خارجها، أو ترفضها الأخيرة"، حسب ما نقلت الوكالة.

من جهته، أفاد المالكي، بأن "العقوبات الأمريكية المفروضة على الشعب والقيادة الفلسطينية، هدفها إخضاع الفلسطينيين للقبول بمخطط الضم ضمن تطبيق خطة صفقة القرن".

وذكر أن حجب الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة يهدف "لتفجير الوضع اقتصاديا في أرض دولة فلسطين".

واستطرد: "خضوع بعض الدول العربية لإملاءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعني قبول تلك الدول أن تكون أداة لخدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

واستدرك: "وذلك في تطبيق صفقة القرن وتحديدا ما له علاقة بمدينة القدس المحتلة والأماكن المقدسة فيها".

واعتبر أن "خضوع تلك الدول (لم يسمها) خيانة للموقف العربي، وخروجا عن التزاماتها حيال مبادرة السلام العربية والامتناع عن التطبيع مع دولة الاحتلال حتى انسحابها من الأراضي المحتلة".

بيان حماس

من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، من وصفتهم بـ"المهرولين" نحو التطبيع إلى "العودة لرشدهم والنظر إلى جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبا على استشهاد طبيب فلسطيني، بالضفة الغربية، إثر تعرضه لإطلاق قنابل صوت من قوة إسرائيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة، إن "رسالة الشهادة تدعو المهرولين نحو التطبيع ليعودوا لرشدهم، وليتوقفوا وينظروا لعدوان الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا".

وأضافت: "شعبنا سيبقى قابضا على الجمر، متمسكا بحقه في أرضه ووطنه، ولن يردعه جبروت الاحتلال ولا خيانة الخائنين".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطبيب نضال جبارين (45 عاما) إثر تعرضه لإطلاق قنابل صوت من قوة إسرائيلية، غربي مدينة جنين، ما أدى إلى إصابته بسكته قلبية توفي على إثرها.

يأتي ذلك في ظل حالة غضب تسود الأراضي الفلسطينية والأوساط الشعبية العربية، إثر توقيع الإمارات والبحرين، الثلاثاء، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل بالبيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

والثلاثاء الماضي، وقعت البحرين والإمارات اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.