"النهضة التونسية" ترد على عريضة تطالب الغنوشي بعدم الترشح لولاية ثالثة

جاء ذلك في بيان، ردا على عريضة وقعها قياديون في الحركة، تطالب الغنوشي (79 عاما) بإصدار إعلان صريح بعدم نيته الترشح لولاية ثالثة، أو التمديد لفترة رئاسته.

وأكدت الحركة أنها "تتفهم هذه المبادرة (العريضة) وغيرها".

وأشارت إلى أن لجنتي الإعداد المادي والمضموني لبلورة اللوائح وإدارة الحوار في المؤتمر العام "هي الأنسب للتفاعل مع كل المبادرات".

والأربعاء، تناقلت وسائل إعلام محلية، العريضة التي وقعها 100 قيادي من حركة النهضة، بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية (54 من أصل 217 نائبا بالبرلمان).

واعتبر موقعو العريضة أن إعلان الغنوشي "سيؤكد مبدأ التداول القيادي، وسيوفر شروط نجاح المؤتمر الحادي عشر نهاية العام الحالي".

وجددت الحركة في البيان، الالتزام بدعم الجهود المبذولة من أجل عقد المؤتمر.

ويقضي الفصل 31 من النظام الأساسي لـ "النهضة"، بأنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين. وهو ما يمنع الغنوشي من إعادة انتخابه لرئاسة الحركة خلال مؤتمرها العام المقرر نهاية العام الجاري.

في سياق آخر، جددت الحركة إدانتها كل خطوات التطبيع مع إسرائيل، "الهادفة إلى التخلص من القضية الفلسطينية ومقايضتها بمصالح خاصة وسلطوية".

وقالت إنها "تهيب بكل قوى التحرر ومناهضي الاستعمار والشعب الفلسطيني وقواه الوطنية إلى التكاتف والتآزر للتصدي لكل مشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والثلاثاء الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربي.