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الصراع في ليبيا: أردوغان يعلق على اعتزام السراج تقديم استقالته

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج(يسار)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج(يسار)
18/9/2020

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة، تعليقا على إعلان السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) نيته تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف أردوغان أنه التقى السراج الأسبوع الماضي في اسطنبول.

وتابع: " بالطبع إن حدوث هكذا تطور وتلقي مثل هذ النبأ بعد ذلك (اللقاء) كان أمرا مؤسفا بالنسبة لنا".

ولفت أردوغان إلى وقوع تطورات سلبية للغاية في طرابلس في فترة من الفترات، في إشارة إلى محاولات "الانقلابي خليفة حفتر" للسيطرة على العاصمة.

ونوه أن تركيا تدخلت في ليبيا وساندت الحكومة الشرعية في مواجهة عدوان حفتر.

ولفت أردوغان إلى أن "الانقلابي" خليفة حفتر في تراجع مستمر يوما بعد يوم، وأضاف: "سيهزم الانقلابي حفتر عاجلا أو آجلا".

وأوضح أن تركيا نقلت بعض الرسائل إلى السراج عقب اعلانه نيته الاستقالة.

ولفت إلى أن لقاءات بين وفود تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبة قد تجري خلال الاسبوع الحالي. وأعرب عن أمله في استيضاح الأمور خلال تلك اللقاءات.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديرها لما وصفتها الشجاعة السياسية التي تحلى بها رئيس وزراء ليبيا فايز السراج وتنحيته المصالح الشخصية.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في سلسلة تغريدات إنها تدعم بقوة رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقدر الشجاعة السياسية التي تحلى بها السراج في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانباً لصالح الشعب الليبي.

وأضافت السفارة أن الآوان قد حان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تسّيرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم.

وأعلن فائز السراج، مساء الأربعاء الماضي، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

ويقصد السراج بالحوار محادثات يستضيفها المغرب بين كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق (شرق)، الداعم لقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

وقال السراج، في كلمة متلفزة: "أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم"، بحسب قناة "ليبيا" الرسمية.

ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه قوات حفتر من آن إلى آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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