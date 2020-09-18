السودان.. وصول ثاني شحنة مساعدات قطرية لمتضرري الفيضان (فيديو)

وقال السفير القطري لدى السودان، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، في تصريحات للصحفيين خلال استقباله الطائرة بمطار الخرطوم، إن "هذه الطائرة الثانية التي تصل البلاد من قطر لمساعدة متضرري السيول والفيضانات".

وأوضح الكبيسي، أن الطائرة تحمل 100 طن من المساعدات الإنسانية مقدمة من جمعية "قطر الخيرية".

وأكد أن قطر ستواصل تقديم مساعداتها لمتضرري السيول والفيضانات في السودان، مشيرا أن طائرة مساعدات ثالثة ستصل البلاد خلال أيام.

والخميس الماضي، وصلت طائرة قطرية إلى الخرطوم، تحمل 42.5 طنا من المساعدات قدمتها جمعية "قطر الخيرية"، وصندوق قطر للتنمية (حكومي)، لإغاثة متضرري السيول والفيضانات.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، وزع الهلال الأحمر القطري مساعدات طبية وإغاثية على الأسر السودانية المتضررة من السيول والفيضانات بالخرطوم.

وارتفع عدد قتلى السيول والفيضانات بالبلاد، الأربعاء، إلى 118 منذ بداية الخريف في يونيو/ حزيران الماضي، فيما بلغت جملة المنازل المتضررة 97 ألفا و804، بينها 40 ألفا و220 كليا، و57 ألفا و584 جزئيا، حسب بيانات رسمية.

وأعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، في 5 سبتمبر، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة 3 شهور، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".