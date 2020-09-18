البيت الأبيض: ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي

وأضاف البيت الأبيض أنه هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.

وتسلم الوسام اليوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النجل الأكبر للأمير نيابة عن والده وذلك في مراسم خاصة بحضور ترمب.

وقال البيت الأبيض إن هذا "التكريم من الرئيس ترمب اعتراف بالدور الكبير، الذي يقوده أمير الكويت، في المنطقة والعالم".

وتابع "وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، التي امتدت على مدى عقود، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين".

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية، التي قلما يمنحها الرئيس الأمريكي لقادة الدول الحليفة، خلال فترات تاريخية حيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، وتم منح آخر وسام عام 1991.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في يوليو/تموز أن أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، وأضافت حينها أن الأمير البالغ من العمر 91 عاما في حالة مستقرة.