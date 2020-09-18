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سياسة|الكويت

البيت الأبيض: ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
18/9/2020

وأضاف البيت الأبيض أنه هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.

وتسلم الوسام اليوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النجل الأكبر للأمير نيابة عن والده وذلك في مراسم خاصة بحضور ترمب.

وقال البيت الأبيض إن هذا "التكريم من الرئيس  ترمب اعتراف بالدور الكبير، الذي يقوده أمير الكويت، في المنطقة والعالم".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتابع "وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، التي امتدت على مدى عقود، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين". 

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية، التي قلما يمنحها الرئيس الأمريكي لقادة الدول الحليفة، خلال  فترات تاريخية حيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، وتم منح آخر وسام عام 1991.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في يوليو/تموز أن أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، وأضافت حينها أن الأمير البالغ من العمر 91 عاما في حالة مستقرة.

المصدر : رويترز
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