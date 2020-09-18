إصابات كورونا تتجاوز 30 مليونا والوفيات تقترب من المليون

وأصبحت الهند محط الاهتمام حاليا باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

ورصدت مواقع متابعة لانتشار الفيروس أكثر من 30 مليونا إصابة عالميا و260 ألف مصاب، بينهم أكثر من 948 ألف حالة وفاة، فيما تعافى نحو 22 مليون شخص من المرض.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوربا هانس كلوغه إن أعداد الإصابات التي سجلت في أيلول/سبتمبر الجاري "مقلقة" ويجب "أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأضاف، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إجراء فحوص على نطاق اوسع، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".

وأكدت المنظمة أنها لن تغيّر إرشاداتها فيما يتعلق بفترة الحجر الصحي البالغة 14 يوما لأي شخص تعرّض لفيروس كورونا المستجد.

وقالت مسؤولة الطوارئ في فرع المنظمة في أوربا كاثرين سمولوود إن "توصيتنا بفترة حجر مدتها 14 يوما قائمة على فهمنا لفترة حضانة المرض والعدوى، لن نراجع ذلك إلا على أساس التغيّر في فهمنا للعلم".

فرنسيون ينتظرون دورهم لإجراء فحص كورونا المستجد

وقلصت السلطات الفرنسية، على سبيل المثال، مدة الحجر الصحي في حال التعرّض للفيروس إلى سبعة أيام، أما في بريطانيا وأيرلندا فتقلصت إلى عشرة أيام.

وتفكّر دول أوربية أخرى، مثل البرتغال وكرواتيا، في تقليص فترة الحجر الصحي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، تسجيل 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.

وكان أعلى رقم سابق مسجل لإصابات كورونا خلال 24 ساعة في فرنسا هو 10561 وتم تسجيله في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 415481 في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31095.

وتابعت الوزارة أنه تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية. وأظهرت البيانات أن 5.4 في المئة منهم جاءت نتائجهم إيجابية.

وقررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان مما أحدث قفزة في حالات الفحص ومن ثم زيادة في معدلات الإصابة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 28 وفاة و2.488 إصابة بكورونا، وهو أعلى معدل إصابات يومي بالمملكة منذ ظهور الجائحة فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 94 ألف مصاب، منها 1714 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة في بيان تعافي 1962 شخصا من المرض ليقترب عدد من تعافوا من المرض من 75 ألف مصاب.

ومددت الحكومة حالة الطوارئ شهرا إضافيا، حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لمواجهة تفشي الفيروس.

وفي روسيا، أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي "فيكتور" اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا، وتأكيد سلامته الكاملة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم المركز القول إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا لا "يقدم مناعة مدى الحياة".

وأشار المتحدث إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف متطوع شاركوا في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.

وأعلنت، في وقت سابق، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس/ آب الماضي، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وقد طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.