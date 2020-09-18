أردوغان يعلق على الاتصالات التركية المصرية على المستوى المخابراتي

وقال أردوغان في تصريح متلفز إن أنقرة لديها تواصل مخابراتي مع القاهرة بشأن الأمور المعلقة، مضيفا "لا مشكلة لدينا في ذلك".

وأوضح الرئيس التركي قائلا "إن اتفاقية أثينا والقاهرة أزعجتنا في أنقرة، وعلى مصر مراجعتها إذا رغبت في اتفاق آخر معنا".

وأضاف أن سفينة التنقيب "عروج رئيس" ستعود إلى عملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء عمل الصيانة، مؤكدا أن سحب السفينة كان خطوة لها مغزاها.

وأكد أنه ليس لدى تركيا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لكن السؤال الجوهري هو ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أدلى أمس الخميس بتصريحات مشابهة لوسائل إعلام تركية منوها إلى أن "مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا وفي اتفاقيتها التي أبرمتها مع اليونان وقبرص الرومية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية".

وأضاف قائلا "لقد احترمت مصر حقوقنا في هذا الصدد، ومن ثم لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية بيننا ليست جيدة للغاية، وبالتالي فإن إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات السياسية".

وعن العلاقات مع مصر قال أوغلو "لا توجد محادثات مع مصر، فقط مباحثات على مستوى المخابرات".

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