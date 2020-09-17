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سياسة

وزير الخارجية التركي: مصر احترمت حقوقنا ونجري مباحثات معها على المستوى المخابراتي

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
17/9/2020

ولفت الوزير في تصريحات خلال مشاركته في برنامج "منطقة محايدة" على قناة "سي إن إن ترك" المحلية، إلى أن "مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتها التي أبرمتها مع اليونان وقبرص الرومية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية".

وأضاف قائلا "لقد احترمت مصر حقوقنا في هذا الصدد، ومن ثم لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية بيننا ليست جيدة للغاية، وبالتالي فإن إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات السياسية".

وعن العلاقات مع مصر قال "لا توجد محادثات مع مصر، فقط مباحثات على مستوى المخابرات".

وبخصوص آخر التطورات المتعلقة بشرق المتوسط، قال تشاووش أوغلو إن "الآونة الأخيرة شهدت رسائل معتدلة من اليونان بخصوص موضوع شرق المتوسط"، مشددًا في الوقت ذاته على أن أثينا "لم تكف بعد عن سياساتها المتطرفة".

وأضاف "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة جاءت رسائل معتدلة من رئيس وزراء اليونان، وبدأت هذه الرسائل الإيجابية تظهر بعد عودة السفينة عوروج رئيس لسواحل مدينة أنطاليا (جنوب) للصيانة".

وأردف الوزير قائلا "لكن (اليونانيين) واصلوا بعد ذلك سياساتهم المتطرفة قائلين "لكننا نريد المزيد".

وأشار إلى أن البلدين (تركيا واليونان) بينهما سلة من المشاكل، وليست مشكلة واحدة، مشددًا على أن هذا ما ينبغي مراعاته خلال المباحثات بين الطرفين.

المصدر : وكالات
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