"هو أنا ضيعتكم؟".. السيسي يسأل ومصريون يجيبون (فيديو)

فخلال افتتاحه للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حذر السيسي من وجود "المشككين" ممن أسماهم "قوى الشر" في كل إجراء تقوم به الدولة المصرية رغم أن "الهدف هو المصلحة الوطنية" على حد قوله.

ووجه السيسي حديثه إلى المصريين قائلا "إوعى حد يضحك عليكم بكلام كذب وجهل، وأقسم بالله، يرقى للخيانة والتآمر"، وأضاف منفعلا "أنتم بتهدوا الدول ليه؟ مش عايز تساعد؟ متشكرين، بس كمان ابعدوا عننا بشرّكم".

كما أكد الرئيس المصري أيضا أنه كان أمينا على مصر ومؤسساتها وبذل كل جهده في سبيل رفعة الوطن، وأضاف "حققنا حاجات عمرها ما كانت هتتحقق في 30 أو 40 سنة كاملة، وفي الآخر بيقولوا إننا بنضيعكم"، وتسائل "هو أنا ضيعتكم؟ أنا ضيعتكم؟" .

تصريحات السيسي حول محاولات التشكيك في الإنجازات كانت محل نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي وقال أحد المغردين "المعادلة بسيطة، إذا كنت هتتكلم طول الوقت عن الإنجازات وأنا كمواطن بسيط مش حاسس بحاجة أو مش لاقي أجيب الأكل لأولادي، أو شاب مش لاقي وظيفة أو شغل فأنت فاشل".

وكتب الناشط المصري هيثم أبو خليل "من الذي يريد إسقاط الدولة؟ الذي يكبلها بديون هائلة؟ أم الذي يفرط في أمنها القومي بالتفريط في تيران وصنافير وغاز البحر المتوسط، والصمت على كارثة النهضة، وحصار شمال سيناء وتهجير أهلها"؟

وأضاف "من الذي يرفض إجراء انتخابات المحليات صمام الأمان بالمحافظات بينما يعيد مجلس الولا حاجة"؟ (في إشارة لمجلس الشيوخ الذي استحدث أخيرا دون إيضاح كاف عن مهامه وصلاحياته وفق مراقبين.

وقال مغرد آخر "سيادتك هتروح من ربنا فين يوم القيامة لما يسألك عن بيوت الغلابة اللي هدتها وأصحابها بقوا في الشارع بلا مأوى، لو الناس ظلموك بسوء ظنهم فحضرتك ظلمتهم بسوء فعلك".

على الجانب الآخر قال عبد الجواد الغزالي "منذ انطلاق البدء في قناة السويس الجديدة انطلق ماراثون الإنجازات للسيد الرئيس على أرض مصر المحروسة، وما أذهل العالم في 2020 هو أن العالم بأكمله توقف عن تحقيق أي إنجاز ولو صغير، ولم يتوقف ماراثون إنجازات مصر في ظل الرئيس السيسي".

فرد عليه أحمد عوض قائلا "فعلا السيسي قعد 7 سنوات عمل فيهم إنجازات عظيمة جدا: باع جزيرتين، بنى قصور بمليارات، قفل الجوامع وهدها، فرّط في البترول، عملوا تمثيلية وقتلوا اخواتنا في سينا، عشان يقول فوضوني ضد الإرهاب، شفت في عهد السيسي إللى ما شفتوش في عهد حسني مبارك ولا مرسي".

وفي تصريح له بالأمس أيضا حثّ السيسي الشباب المصري على البحث عن فرص عمل بالخارج إذا لم تتوفر في مصر، شريطة الالتزام بالسلوك الجيد والابتعاد عن التطرف والمغالاة على حد قوله.

وتعليقا على هذا التصريح كتبت أمل "أمال فين مشروع الترعة اللي هيوفر مليون فرصة عمل للمصريين"؟

وقال مغرد آخر "أيوة روحوا اشقوا وجيبوا فلوس وابنوا بيوت وصلحوا أراضي واحنا نستولي عليها".

ورد خالد متهكما "الشباب المصري يحث السيسي على البحث عن فرصة عمل بالخارج".

وتساءل آخر "فين الحياة اللي وعدت الشعب بيها؟ مش كلامك اصبروا وسترى العجب العجاب في مصر؟ ولا هو كلام وخلاص ولا انت عاوز تغرب الشعب عشان يجيب لك دولارات؟"

وبعد حديث الرئيس المصري بالأمس صعد وسم (#ارحل_يا_سيسي) مجددا قوائم الترند المصري، ليصبح أحدث وسم يطالب برحيل السيسي بعد وسوم عدة مطالبة برحيله شهدتها منصات التواصل خلال الأسابيع الماضية.

https://twitter.com/MohammedMorsi99/status/1306502720694751232?ref_src=twsrc%5Etfw

وعبر من خلاله مغردون كثر عن رغبتهم في رحيل الرئيس المصري عن السلطة في ضوء ما أسموه بتباهيه بإنجازات وهمية في ظل تفاقم أزمات مصرية عدة على رأسها أزمة إزالة الكثير من المباني السكنية وتشريد ساكنيها على وقع قانون التصالح.

وكانت قد تصدرت وسوم أخرى مناهضة للرئيس المصري في الأسابيع الماضية أبرزها وسوم "مش_عايزينك"، و"مش_عايزينك_وهنخلعك"، و"مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر".

https://twitter.com/AtmnaAlchahada/status/1306499168119250944?ref_src=twsrc%5Etfw