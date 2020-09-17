رئيس الموساد: السعودية في طريقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ورفض كوهين، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "12"، تأكيد أو نفي اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مكتفيًّا بالقول مع ابتسامة "أفضل عدم التعليق".

وكوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو المبعوث السري الإسرائيلي إلى دول الخليج.

وكان كوهين واحدًا من عدد قليل من المسؤولين الإسرائيليين الذين رافقوا نتنياهو إلى حفل توقيع اتفاقي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، الثلاثاء الماضي بالبيت الأبيض.

واعتبر كوهين أن توقيع الاتفاقيتين "كسر سقف زجاجي، كان قائمًا في علاقات إسرائيل مع الدول العربية".

وقال "تحققت هذه الخطوة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات، من خلال سنوات طويلة من الاتصالات التي تمت بطريقة دقيقة للغاية".

وأضاف "إن المخاوف الإقليمية بشأن تطلعات إيران، لعبت دورًا رئيسيًا في قرارات دول الخليج بالانفصال عن عقود من السياسة العربية، بعدم الاعتراف بإسرائيل، طالما ظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، دون حل".

واعتبر الاتفاقات التي وقعتها إسرائيل مع البحرين والإمارات بمثابة "تغيير استراتيجي في الحرب ضد إيران".

وردًا على سؤال حول سبب اعتقاده أن هذه الدول قررت تنحية القضية الفلسطينية جانبًا، لصالح العلاقات المفتوحة مع إسرائيل، قال كوهين "كل دولة تحتاج إلى اختيار مصالحها المباشرة مقابل المصالح طويلة الأجل، وهنا أعتقد أن كلًا من البحرين والإمارات العربية المتحدة، اختارت مصالحها طويلة المدى".

وعمّا إذا كانت السعودية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل قريبًا، قال كوهين "أعتقد أن هذا من الممكن أن يحدث".

وفي مقابلة أخرى مع المحطة الإسرائيلية "13"، قال كوهين "أنا على قناعة من أن هذا ممكن، آمل أن يحدث ذلك هذا العام"، مضيفًا "أنا آمل جدًا أن الاتفاق مع السعودية، بات ممكنًا".

وتابع كوهين "هناك جهود كبيرة لإدخال المزيد من الدول في نفس جو السلام والتطبيع مع إسرائيل، وأنا أؤيد ذلك بشدة، أنا مقتنع بأن هذا ممكن، أنا بالتأكيد أتطلع إلى الأخبار السارة، وآمل ربما هذا العام".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرجّح تطبيع السعودية مع إسرائيل في وقت قريب

ترمب يرجّح تطبيع السعودية مع إسرائيل قريبًا

من جهته، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه ينتظر انضمام السعودية وفلسطين إلى قائمة الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع علاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب، خلال مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، تطرق خلاله للحديث عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

وأضاف ترمب موضحًا أن هناك 5 دول على الأقل تريد الانضمام إلى اتفاق السلام، مشيرًا إلى أن لديه إحساسًا أن السعودية تريد ذلك بناء على محادثات أجراها مع القادة في السعودية.

وذكر كذلك أن "الفلسطينيين سيأتون إلى طاولة التفاوض في نهاية المطاف"، مضيفا "اعتقد الناس أن الاتفاق مع الفلسطينيين كان يجب أن يجري أولًا، ولكن هذا لم يكن ليحدث".

وأكد أنه توصّل إلى اتفاق لم يكن يتوقعه أحد؛ لأنه تبنى موقفًا مختلفًا في التفاوض، قائلًا إنه لم تُسفك نقطة دم واحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

في سياق متصل، شدد ترمب على أن "أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة كان الذهاب إلى الشرق الأوسط، حيث قتل ملايين الأشخاص من الجانبين، وكان خطأ كبيرًا، ولكن الوضع اختلف الآن بعد اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين".

وتابع "الشرق الأوسط لديه الأرض المغمورة بالدماء أكثر من أي مكان في العالم"، مشيرًا إلى أن بلاده "قتلت مئات الآلاف وقُتل آلاف الأمريكيين كذلك".

وأكد ترمب أنه يريد إخراج جميع الجنود الأمريكيين من المنطقة، وأنه لن يسمح للإيرانيين بتطوير سلاح نووي أبدًا.

ووقعت الإمارات والبحرين، الثلاثاء الماضي، اتفاقين للتطبيع مع إسرائيل، وهو الحدث الذي وصفه ترمب بأنه "تاريخي"، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميًّا وشعبيًّا.

أما السعودية، فلا تربطها علاقات علنية مع إسرائيل، حيث صرح وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، في 20 أغسطس/ آب الماضي، بأن "بلاده لن تطبِّع مع إسرائيل -أسوة بالإمارات- ما لم يتم التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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