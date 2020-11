دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل 26 عاما من العلاقات السرية مع الإمارات

ويوم الثلاثاء، احتفي إيساخاروف، بانتقال علاقة بلاده مع الإمارات من "السر إلى العلن" بنشره صورة لنفسه مع السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، خلال حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، عن إيساخاروف قوله إنه "يعرف يوسف العتيبة منذ سنوات عديدة، خلال هذا الوقت طورنا صداقة شخصية قائمة على الثقة وحسن التقدير والمصداقية المتبادلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيساخاروف كان أول دبلوماسي إسرائيلي يلتقي مسؤولا إماراتيا قبل 26 عاما.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي: "من النادر جدا في الدبلوماسية أن تتاح الفرصة لرؤية علاقة تتوسع من اتصالاتها الأولية، وأن تكون قادرا على إضفاء الطابع الرسمي عليها في علاقات دبلوماسية كاملة كما فعلنا في حديقة البيت الأبيض".

والثلاثاء الماضي، كان أول لقاء علني لإيساخاروف بالعتيبة، حيث التقط المسؤولين صورتين "سلفي" واحدة بقناع واقٍ والأخرى بدونه، أثناء وجودهما في البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.

ونشر الدبلوماسي الإسرائيلي الصورتين على تويتر، وذيلهما بعبارة: "في هذا اليوم بعد سنوات عديدة من الصداقة والاتصالات السرية، يمكننا الآن التقاط الصور معا بدون أقنعة. صديقي العزيز وزميلي السفير يوسف العتيبة، أحد أبرز الدبلوماسيين الذين قابلتهم على الإطلاق".

