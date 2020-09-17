"خذني زيارة لتل أبيب".. أغنية إماراتية تحتفي بالتطبيع مع إسرائيل (فيديو)

الأغنية التي تحمل عنوان "عاشت إمارات السلام"، تم بثها أمس على موقع يوتيوب لتجد ترحيبًا إسرائيليًا، يقابله غضبة شعبية إلكترونية وسخطا بين الناشطين العرب والإماراتيين الرافضين للتطبيع، معتبرين أنها "وصمة بحق كل إماراتي"، ونوعا من "التطبيل" غير المبرر وإثبات الولاء لإسرائيل.

ننتظركم في تل أبيب وحيفا وأورشليم ونتانيا والجليل وإيلات وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية الجميلة بسكانها ومنظرها….تحياتنا #إسرائيل_رسالة_سلام #أهلا_بالسلام https://t.co/NNz8j2C4Xb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2020

وتقول كلمات الأغنية "خذني زيارة لتل أبيب.. أرجوك يالنشمي اللبيب. أنا بدوي ونهجي رهيب عاشت إمارات السلام.. عز العرب عز الشعوب.. والقدس قدسي.. والدروب أدلها من كل صوب.. عاشت إمارات السلام".

وأشار ناشطون إلى أن كلمات الأغنية متناقضة ومشوهة بالأساس وتثير السخرية، ولفت بعضهم إلى أن القائمين على هذا العمل الفني "مغمورون" لم يحصلوا على وقت كافٍ لإخراج أغنية تروج بأن التطبيع جاء شعبيًا وهو ما لم يحدث.

أغنية أعدت تحت "بيت درج" لـ"مطربين" إماراتيين بعنوان "خذني زيارة لتل أبيب".

عقدت مصر والأردن اتفاقيات "سلام" مع الاحتلال منذ عقود ولم تصدر أغنية فيهما مثل هذا الهراء.

الفرق هو أن السلطة في الإمارات تدير عملية #التطبيع عبر كل الوسائل لتقول أنه تطبيع شعبي. وهذا لن يحدث مهما فعلوا! — فراس أبو هلال (@FerasAbuHelal) September 16, 2020

وأبدى مغردون استغرابهم من هذا التصرف، فعلى الرغم من اتفاقات السلام التي وقعتها مصر والأردن مع إسرائيل بعد الحرب، لم يحدث أن تغنّى مطربو البلدين بالسلام المزعوم مع تل أبيب أو تمنّي زيارتها.

ولا يزال غالبية الناشطين في الدول العربية يؤكدون الرفض الشعبي لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل حتى وإن طبعّت الحكومات، ويؤكدون مناصرتهم للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال.

بغض النظر عن كل سياسات الدول التي طبّعت. اليوم سمعت أغنية خذني زيارة تل أبيب التي يغنيها الإماراتي خالد العبدولي. لو تغاضينا عن التطبيل اللي فيها وحاولنا نشوفها فنيًا، أراها أسوأ عمل فني لحنًا وكلمات بلا فائدة وبلا أي معنى وبلا ترابط وخسارة كلمة شاعر تقال في حق كاتبها. — وقاص النبهاني (@Waqas_Alnabhani) September 16, 2020

والثلاثاء، وقعت إسرائيل اتفاقين لتطبيع العلاقات مع دولتي الإمارات والبحرين في مراسم أقيمت في البيت الأبيض في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتعد الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تقيمان علاقات رسمية كاملة مع إسرائيل. وتمثل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين أول اتفاق كبير من هذا النوع بين دول عربية وإسرائيل منذ ربع قرن.

لا يا جماعة لحظة اللي قاعد يصير وايد اوفر!! ليش مسوين اغنيه: خذني زياره تل ابيب؟! شالحب والهيام اللي يه فجأه؟! pic.twitter.com/NuopJxSbzS — ناقد سياسي (@kuwaitiPolitics) September 16, 2020

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة.

أثارت أغنية إماراتية تحتفي بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، سخطا واسعا من قبل مغردين عبر مواقع التواصل. بعنوان “عاشت إمارات السلام”، جاء في مطلعها: “خذني زيارة لتل أبيب.. أرجوك يالنشمي اللبيب”.

“أنا بدوي ونهجي رهيب عاشت إمارات السلام، عز العرب عز الشعوب، والقدس قدسي.. والدروب pic.twitter.com/8KXiB8Vi0T — Mohammed Ali Aldailmy (@AldailmyAli) September 16, 2020

اغنية اماراتية جديده بمناسبة التطبيع …خذني زيارة ل-تل ابيب pic.twitter.com/ex2j5k1Pp1 — صالح المرزوق (@salmarzouk) September 16, 2020

https://twitter.com/bojulla/status/1306351877559287808?ref_src=twsrc%5Etfw

* خذني زيارة تل أبيب ..

فقد أصبح عدونا حبيب 🎶🎵🎶 — ✨كريـْKãręęmـْمـ🕊 (@ayb101) September 16, 2020

زمان كان الغناء لمكة والمدينة: (يا رايحين للنبي الغالي .. هنيَّالكم وعقبالي)، اليوم لقطاء الأغنية يغنون لتل أبيب، أي والله لتل أبيب! : (خذني زيارة لتل أبيب!!) .. اسمع الأغنية على يوتيوب وشاهد السقوط والعار. #ميثاق_فلسطين#ارحل_ياسيسي — محمد الفقي (@Elfeky2020) September 16, 2020

لو قال لي أحدهم قبل سنة إن هناك من سيغني أغنية بعنوان (خذني زيارة لتل أبيب)..

لاتهمته بالجنون ..لكن هذا حدث والمطرب مبسوط ومنشكح انشكاحاً — محمد السليمان (@ManagerSmart) September 17, 2020

كما هو متوقع ؛ بدأ الغناء للتطبيع وبدأ الانتاج الفني الخياني من المرتزقة الذين يتبعون كل ناعق دون مبدأ ولا قيم

"خذني زيارة لتل أبيب " نعيق لاماراتيين خونة

سيتبع هذا انتاجات فنية ضخمة لتغيير مكانة العدو الصهيوني في الوجدان العربي #التطبيع_خيانة و #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/IB6nghyxCC — Rachid Gholam رشيد غلام (@rachidgholam) September 16, 2020

https://twitter.com/c________f/status/1306316590758100992?ref_src=twsrc%5Etfw