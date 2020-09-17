البث الحي
سياسة

"خذني زيارة لتل أبيب".. أغنية إماراتية تحتفي بالتطبيع مع إسرائيل (فيديو)

17/9/2020

الأغنية التي تحمل عنوان "عاشت إمارات السلام"، تم بثها أمس على موقع يوتيوب لتجد ترحيبًا إسرائيليًا، يقابله غضبة شعبية إلكترونية وسخطا بين الناشطين العرب والإماراتيين الرافضين للتطبيع، معتبرين أنها "وصمة بحق كل إماراتي"، ونوعا من "التطبيل" غير المبرر وإثبات الولاء لإسرائيل.

وتقول كلمات الأغنية "خذني زيارة لتل أبيب.. أرجوك يالنشمي اللبيب. أنا بدوي ونهجي رهيب عاشت إمارات السلام.. عز العرب عز الشعوب.. والقدس قدسي.. والدروب أدلها من كل صوب.. عاشت إمارات السلام".

وأشار ناشطون إلى أن كلمات الأغنية متناقضة ومشوهة بالأساس وتثير السخرية، ولفت بعضهم إلى أن القائمين على هذا العمل الفني "مغمورون" لم يحصلوا على وقت كافٍ لإخراج أغنية تروج بأن التطبيع جاء شعبيًا وهو ما لم يحدث.

وأبدى مغردون استغرابهم من هذا التصرف، فعلى الرغم من اتفاقات السلام التي وقعتها مصر والأردن مع إسرائيل بعد الحرب، لم يحدث أن تغنّى مطربو البلدين بالسلام المزعوم مع تل أبيب أو تمنّي زيارتها.

ولا يزال غالبية الناشطين في الدول العربية يؤكدون الرفض الشعبي لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل حتى وإن طبعّت الحكومات، ويؤكدون مناصرتهم للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال.

والثلاثاء، وقعت إسرائيل اتفاقين لتطبيع العلاقات مع دولتي الإمارات والبحرين في مراسم أقيمت في البيت الأبيض في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتعد الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تقيمان علاقات رسمية كاملة مع إسرائيل. وتمثل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين أول اتفاق كبير من هذا النوع بين دول عربية وإسرائيل منذ ربع قرن.

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة.

https://twitter.com/bojulla/status/1306351877559287808?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/c________f/status/1306316590758100992?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)