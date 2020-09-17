تركيا.. عربة برمائية هجومية تتجاوز اختبارا جديدا.. هذه قدراتها (فيديو)

وقال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة عبر تويتر "عربة زاها البرمائية التي تم تطويرها خصوصا لسد احتياجات قواتنا من مشاة البحرية البرمائية، نجحت في اختبار التصحيح الذاتي، الذي يعد مرحلة مهمة من مراحل التحقق الهندسي للعربات".

وبحسب دمير، فإن العربة قادرة على تصحيح وضعها ذاتيا إذا انقلبت في الماء، وفي أحوال الجو الصعبة، دون أن تلحق أي أضرار بطاقمها.

1️⃣ Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı – #ZAHA‘nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.🇹🇷 ➡️ @FNSS_Savunma pic.twitter.com/gHSELXVfCD — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 17, 2020

وأضاف أن "زاها" أكملت بذلك اختبارات التحقق الهندسي، وستخضع لاختبارات التأهيل في المرحلة الآتية.