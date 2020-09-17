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سياسة|تركيا

تركيا.. عربة برمائية هجومية تتجاوز اختبارا جديدا.. هذه قدراتها (فيديو)

17/9/2020

وقال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة عبر تويتر "عربة زاها البرمائية التي تم تطويرها خصوصا لسد احتياجات قواتنا من مشاة البحرية البرمائية، نجحت في اختبار التصحيح الذاتي، الذي يعد مرحلة مهمة من مراحل التحقق الهندسي للعربات".

وبحسب دمير، فإن العربة قادرة على تصحيح وضعها ذاتيا إذا انقلبت في الماء، وفي أحوال الجو الصعبة، دون أن تلحق أي أضرار بطاقمها.

وأضاف أن "زاها" أكملت بذلك اختبارات التحقق الهندسي، وستخضع لاختبارات التأهيل في المرحلة الآتية.

المصدر : الأناضول
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