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بعد ترويع طفلتهما.. حبس أحمد حسن وزينب على ذمة التحقيقات

لقطة من الفيديو الذي يهدد بسجن أحمد حسن وزينب
لقطة من الفيديو الذي يهدد بسجن أحمد حسن وزينب
17/9/2020

وقررت النيابة العامة حبس أحمد وزينب 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت للزوجين تهمة الاتجار في البشر وتعريض طفلة للخطر، والتربح في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وظهرت "زينب" في الفيديو المتداول وقد كست وجهها بلون أسود، مما جعل ملامحها مخيفة، ثم اقتربت من طفلتها "أيلين" التي ظهرت عليها علامات الفزع من وجه الأم ودخلت في نوبة صراخ وبكاء وسط ضحك والديها.

وأثار المقطع استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموا الزوجين باستغلال الطفلة وتعريضها للأذى النفسي لمجرد نيل المزيد من المشاهدات على اليوتيوب، وطالب البعض بمنعهما من الظهور وإلغاء قناتهما.

وفي تحقيقات النيابة، قال أحمد حسن إنه لم يقصد هو وزوجته ترهيب أو تعريض حياة ابنته للخطر، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول عبارة عن دعابة أب لطفلته ووصلة مزاح.

بينما قالت زوجته إن قيامها بتلوين وجهها بالأسود كنوع من اختبار مدى ذكاء الطفلة، مشيرة إلى أنها وزوجها يوثقان لحظات طفولة ابنتهما.

وقال مجلس الأمومة والطفولة الذي قدم الشكوى لوزارة التضامن، إنها ليست المرة الأولى التي يعرض في الزوجين حياة طفلتهما للخطر، واستغلال طفلتهما في التربح بفيديوهات مسيئة.

ويمتلك الثنائي قناة على اليوتيوب يتخطى عدد مشتركيها 5 ملايين مشترك كأحدى أكثر القنوات العربية على اليوتيوب من حيث عدد المشتركين.

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أحمد حسن وزينب.. فيديو يهدد بسجن يوتيوبر مصري وزوجته لترويع طفلتهما

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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