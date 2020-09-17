بعد ترويع طفلتهما.. حبس أحمد حسن وزينب على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة العامة حبس أحمد وزينب 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت للزوجين تهمة الاتجار في البشر وتعريض طفلة للخطر، والتربح في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

#عاجل | حبس اليوتيوبر #احمد_حسن_وزينب 4 أيام على ذمة التحقيق فى تعريض حياة طفلتهما للخطرhttps://t.co/fGRKlD6AYN — اليوم السابع (@youm7) September 17, 2020

وظهرت "زينب" في الفيديو المتداول وقد كست وجهها بلون أسود، مما جعل ملامحها مخيفة، ثم اقتربت من طفلتها "أيلين" التي ظهرت عليها علامات الفزع من وجه الأم ودخلت في نوبة صراخ وبكاء وسط ضحك والديها.

وأثار المقطع استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموا الزوجين باستغلال الطفلة وتعريضها للأذى النفسي لمجرد نيل المزيد من المشاهدات على اليوتيوب، وطالب البعض بمنعهما من الظهور وإلغاء قناتهما.

وفي تحقيقات النيابة، قال أحمد حسن إنه لم يقصد هو وزوجته ترهيب أو تعريض حياة ابنته للخطر، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول عبارة عن دعابة أب لطفلته ووصلة مزاح.

بينما قالت زوجته إن قيامها بتلوين وجهها بالأسود كنوع من اختبار مدى ذكاء الطفلة، مشيرة إلى أنها وزوجها يوثقان لحظات طفولة ابنتهما.

متخافيش يا لولي ماما متخلفه حبتين بس pic.twitter.com/8pyJh1jKvE — محمد ابو عوف (@ABOOUF22) September 12, 2020

وقال مجلس الأمومة والطفولة الذي قدم الشكوى لوزارة التضامن، إنها ليست المرة الأولى التي يعرض في الزوجين حياة طفلتهما للخطر، واستغلال طفلتهما في التربح بفيديوهات مسيئة.

ويمتلك الثنائي قناة على اليوتيوب يتخطى عدد مشتركيها 5 ملايين مشترك كأحدى أكثر القنوات العربية على اليوتيوب من حيث عدد المشتركين.

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