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سياسة|الولايات المتحدة

"انزعها".. معارضون لارتداء الكمامات يقتحمون متجرا في أمريكا (فيديو)

11 شخصا من معارضي الكمامات اقتحموا فرع "تارغت" بمدينة فورت لودرديل وهم يصرخون بعبارات مثل "انزعها"
11 شخصا من معارضي الكمامات اقتحموا فرع "تارغت" بمدينة فورت لودرديل وهم يصرخون بعبارات مثل "انزعها"
17/9/2020

وأظهر الفيديو تلك المجموعة والمؤلفة من 11 شخصا بحسب صحف محلية، وهي تتجول يوم الثلاثاء الماضي داخل فرع لمتجر "تارغت" بمدينة فورت لودرديل، وهم يصرخون بعبارات مثل "انزعها" و"لن نأخذها بعد الآن"، في إشارة منهم إلى مرتدي الكمامات في المتجر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن هؤلاء الأشخاص تجمعوا بموقف السيارات الخاص بالمتجر ثم انطلقوا إلى داخله وهم يصرخون في العملاء ويطلبون منهم خلع كماماتهم.

ولدى سلسلة متاجر "تارغت" الأمريكية سياسة صريحة بالنسبة للكمامات تقول بضرورة ارتدائها، وتوجد  لافتة خارج الباب تخبر العملاء بأنه "يجب أن يرتدي جميع الضيوف غطاء الوجه لدخول المبنى".

وأعرب أحد المتسوقين في المتجر عن إحباطه من المحتجين، وقال "أعتقد أن العالم أصبح مجنونًا، هذا يثير اشمئزازي، وأعتقد أنه محزن لأنهم لا يهتمون بالآخرين".

بينما قال آخر إنه يتفق مع المحتجين، فالناس ليسوا سعداء لأنهم مجبرون على ارتداء الكمامات في الوقت الحالي، وأضاف "هذا ليس جيدًا لك".

من جانبها أصدرت شركة تارغت بيانًا صحفيا جاء فيه "إن متجر تارغت يتطلب من الضيوف ارتداء أقنعة خلال وقت تسوقهم في متاجرنا، نحن على علم بمجموعة الضيوف الذين جاءوا إلى المتجر الليلة الماضية، وقد طلبنا منهم المغادرة بعد أن أزالوا كماماتهم وأصبحوا مزعجين وتسببوا في إغضاب المتسوقين".

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دولة على مستوى العالم تأثرا بفيروس كورونا حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 6 ملاييين و800 ألف إصابة تعافى منهم 4 ملايين و100 ألف تقريبا، بينما توفي أكثر من مئتي ألف أمريكي جراء الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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