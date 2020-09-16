يريد لقاء السيسي.. مواطن مصري: لست طبيبا وتوصلت لعلاج كورونا (فيديو)

ويظهر المواطن الذي يسمي صفحته على تطبيق تيك توك أبو عمار داوود، في الفيديو قائلا: أوجه كلامي لكل المصريين أقول: يا مصريين أنا عاوز أقابل رئيس الجمهورية، وهذا حق دستوري لي كمواطن من مدينة مشتول السوق محافظة الشرقية.

وتابع: "أنا اكتشفت علاجا لكل الأمراض الجنسية والمُعدية التي منها الإيديما والصدفية، التي حيرت منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: هذه العلاجات موجودة معي والناس شُفيت في مدينة مشتول السوق من هذه الأمراض المعدية وأنا لست طبيبًا.

وتابع: "العقار يقوي جهاز المناعة وعندما جاءت الكورونا جربت العلاج على كل مرضى الكورونا في مدينة مشتول السوق وأغلقت الحجر الصحي".

مواطن يزعم اكتشاف علاج لفيروس كورونا "اكتشفت علاج للكورونا والإكزيما والصدفية والأمراض المعدية".. مواطن بالشرقية يستجدي مقابلة السيسي لأنه يزعم التوصل إلى علاج فعال لأمراض شتى Posted by ‎الجزيرة – مصر‎ on Tuesday, 15 September 2020

وقال: "في الفيلا الخاصة التي كان بها مرضى كورونا ذهبت وأخذت لهم هذا العلاج وأغلقت الحجر الصحي في مدينة مشتول السوق".

وختم كلامه قائلا: "أقول لكم الشفاء من كورونا موجود مع حصانة ومناعة العمر كله".

كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الثلاثاء، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية كما تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 101340 حالة، منها 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 حالة وفاة.

الترتيب العالمي

وبحسب دراسة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تأتي مصر في الترتيب الـ 26 على مستوى دول العالم من حيث عدد المصابين، وهو الترتيب الذي تتصدره الولايات المتحدة بعدد 5.6 ملايين إصابة، وفيما يتعلق بنسبة الإصابات إلى عدد السكان تحتل مصر الترتيب الـ 119 على مستوى دول العالم بنسبة 0.09%.

لكن الحال يختلف كثيرا بخصوص عدد الوفيات، حيث تأتي مصر في الترتيب الـ 26 على مستوى العالم.

وتمثل نسبة المصابين في مصر 8.7% من إجمالي المصابين في قارة أفريقيا، وبذلك تحتل الترتيب الثاني على مستوى دول القارة حيث تسبقها دولة جنوب أفريقيا.

وتقع مصر في الترتيب الثاني من حيث عدد الوفيات على مستوى القارة بعد جنوب أفريقيا.

وعربيا، تأتي مصر في الترتيب الرابع بعدد المصابين، وهو الترتيب الذي تتصدره السعودية بعدد 301 ألف حالة، أما في ترتيب الوفيات فتأتي مصر بالمركز الثاني، ويسبقها العراق الذي يحتل الترتيب الأول بعدد 6036 وفاة خلال فترة الدراسة.