"ليست حلالا".. تغريدة مثيرة للجدل لشركة نوتيلا بشأن منتجاتها

وسأل أحد المغردين الشركة قائلا "هل منتجاتكم حلال؟"، ليرد حساب الشركة بعدها بساعات قليلة" لا ليست حلالا".

وأعقبت رد الشركة حالة من الجدل الواسع مما دفع الشركة إلى التراجع عن تصريحها السابق، فنشرت بيانا على حسابها أكدت من خلاله أن جميع منتجاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حيث عاد الحساب في اليوم التالي، ليلحق إجابته بتغريدة أخرى جاء فيها "جميع منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال".

All Nutella sold worldwide is suitable for Halal consumption. Over 90% of the industrial plants producing Nutella are already Halal certified by a third party and we are in the process of certifying the remaining plants. We apologize for the mistake made in our earlier tweet.

— Nutella (@NutellaUSA) September 14, 2020