"ليست حلالا".. تغريدة مثيرة للجدل لشركة نوتيلا بشأن منتجاتها

وسأل أحد المغردين الشركة قائلا "هل منتجاتكم حلال؟"، ليرد حساب الشركة بعدها بساعات قليلة" لا ليست حلالا".

No, they are not halal. — Nutella (@NutellaUSA) September 13, 2020

وأعقبت رد الشركة حالة من الجدل الواسع مما دفع الشركة إلى التراجع عن تصريحها السابق، فنشرت بيانا على حسابها أكدت من خلاله أن جميع منتجاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حيث عاد الحساب في اليوم التالي، ليلحق إجابته بتغريدة أخرى جاء فيها "جميع منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال".

All Nutella sold worldwide is suitable for Halal consumption. Over 90% of the industrial plants producing Nutella are already Halal certified by a third party and we are in the process of certifying the remaining plants. We apologize for the mistake made in our earlier tweet. — Nutella (@NutellaUSA) September 14, 2020

وقدمت الشركة اعتذارا عن الخطأ الذي وقع فيه بيانها السابق قائلة" أكثر من 90 في المئة من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة حلال من طرف ثالث، ونحن بصدد التصديق على باقي المصانع. نعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة".

يذكر أنه وفقا للشركة المنتجة لشوكولاتة نوتيلا، تحتوي الشوكولاتة على 5 مكونات أساسية هي زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم والكثير من السكر.

ويباع هذا المنتج بكثافة في معظم البلدان حول العالم.