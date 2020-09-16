ليبيا: فايز السراج يعتزم الاستقالة نهاية أكتوبر (فيديو)

وأكد السراج في كلمة متلفزة مساء الأربعاء أن الانتخابات هي أفضل الطرق للوصول لحل شامل في ليبيا.

وقال السراج، إن المشاورات الليبية الأخيرة أفضت إلى الاتجاه نحو توحيد المؤسسات وتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدًا أنه يرحب بما أُعلِن من توصيات مبدئية مبشرة بخصوص الحوار الليبي.

ويقصد السراج بالحوار محادثات يستضيفها المغرب بين كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق (شرق)، الداعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ودعا السراج، في الكلمة المتلفزة، لجنة الحوار "إلى الاضطلاع بدورها لتشكيل السلطة التنفيذية، لنضمن الانتقال السلمي للسلطة".

وأضاف أن "حكومته لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، مضيفًا أنها تعرضت للمكائد والمؤامرات داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن أطرافاً عملت على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر" على حد قوله.

وتشكلت حكومة السراج بعد أن وقع طرفا الأزمة الليبية اتفاقًا سياسيًا بمدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وإجمالا، نتج عن هذا الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، فضلًا عن التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.

لكن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عمل طيلة سنوات على تعطيل وإفشال الاتفاق، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، خاصة في المنطقة الغربية، حيث توجد العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه قوات حفتر من آن إلى آخر.