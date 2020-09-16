شاهد: نقش عمره 4000 سنة يوثّق مخاوف المصريين من جفاف النيل

وعلى الرغم من أن كاتب الأحرف الهيروغليفية في جزيرة سهيل النيلية قرب أسوان (جنوبي مصر) كان يعيش قبل أكثر من 4000 عام، إلا أن مشاعر القلق إزاء جريان النهر بإيقاعه الطبيعي ليست أقل اليوم مما كانت عليه في الزمن القديم، لا سيَّما وأن النيل يوفر لمصر 90 في المئة من مياهها العذبة.

وقال عبد الحارس محمد (52 عامًا)، وهو من سكان أسوان، ويعمل في نقل السياح بالقوارب النيلية إن "النيل ما بقاش يجيب (لم يعد يصل إلى) منسوبه الأصلي في الزيادة الشتوية أو في الزيادة الصيفية، مانعرفش إيه السبب".

من جانبه يقول نصر الميرغني (‬‬‬39 عامًا، ويقيم في النوبة، جنوبي مصر): "إن هناك حالة ارتباط بين حياة الناس والنيل".

ويقول المسؤولون إن نصيب الفرد من المياه العذبة سنويًّا وصل إلى نحو 570 مترًا مكعبًا (150 ألف جالون)، وتُعتبر أي دولة فقيرة مائيًّا إذا قلت إمداداتها عن 1000 متر مكعب للفرد في العام.

وينحي الخبراء باللائمة على النمو السكاني، وتغير المناخ، وسد عملاق للطاقة الكهرومائية تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وتصفه السلطات المصرية بأنه تهديد لأمنها المائي، في حين، تقول إثيوبيا إنها وضعت احتياجات مصر والسودان في الاعتبار في عملية بناء سد النهضة وعمليات الملء المقررة للخزان.

ولا يزال من الممكن أن يشعر مصريون -الآن- بالتعاطف مع الملك زوسر في محنته، إلا أن الإجراءات التي اتخذها لمواجهة الجفاف لا تحظى بدعم كبير اليوم. يومها، عمل الفرعون القديم بنصيحة إمحوتب، مصمم هرمه المدرج الشهير، بتقديم قربان لما كان المصريون يعتبرونه الإله الذي يتحكم في جريان مياه النيل (خنوم).

ويعلق عالم المصريات زاهي حواس على اللوحة القديمة بقوله "إنها تحدثنا عن وقائع تعود إلى عهد الملك زوسر، باني الهرم المدرج".

ويضيف "ظلت مصر تعاني من المجاعة 7 سنوات، وقام (الملك زوسر) بتشكيل مجلس.. وقال له إمحوتب: علينا تقديم قربان إلى خنوم؛ لأن خنوم يتحكم في مياه النيل".

ويصف حواس النيل بأنه "روح مصر"، ويقول "بدون النيل ستكون المجاعة".