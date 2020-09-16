سوريا ترد على تصريحات لترمب بشأن رغبته بقتل بشار الأسد

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية، إن "تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".

وصرح ترمب، أمس الثلاثاء، خلال مقابلة في برنامج "فوكس آند فريندز" الصباحي "كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً". وأضاف "لم يرغب (وزير الدفاع السابق جيم) ماتيس في أن يفعل ذلك".

وأوضح ترمب إنه لم يندم على قرار عدم استهداف الأسد، قائلاً إنه كان بإمكانه "التعايش مع كلا الأمرين".

واعتبرت الخارجية السورية أن "اعتراف ترمب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".

ومنذ وصوله إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، وجّه ترمب مرتين أوامر بتوجيه ضربات ضد قوات النظام السوري، الأولى في أبريل/نيسان 2017 بعد هجوم كيميائي بغاز السارين في مدينة خان شيخون (شمال غرب) أسفر عن مقتل العشرات واتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه.

وتكرر الأمر بعد هجوم بغاز الكلور اتُهمت قوات النظام بتنفيذه أيضاً في مدينة دوما قرب دمشق في أبريل/نيسان 2018، وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات ضد مواقع عسكرية سورية.

وتشهد سوريا صراعا دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.