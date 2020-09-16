"ستغير موازين القوة".. تركيا تطور دبابات صغيرة مسيّرة (فيديو)

ويأتي إنتاج المركبة في إطار زيادة استخدام الأنظمة المسيرة في مجالي الدفاع والأمن تدريجيا وازدياد الحاجة إلى أنظمة مسيرة ذكية للقيام بأنشطة الدفاع والاستطلاع والمراقبة والدعم اللوجيستي بشكل سريع ومؤثر، دون تكبد خسائر في الأفراد خاصة في ظروف الحرب غير المتكافئة.

المركبة المسيرة الجديدة، التي تعمل شركتا "أسيلسان" و"كاتمارجيلر" على إنتاجها، تتمتع بخاصية التحكم من بعد والقيادة الذاتية، وستقدم بموديلات كهربائيةٍ وهجين وذاتِ بصمة حرارية منخفضة.

تركيا تطور دبابات صغيرة غير مأهولة تغير موازين القوة 🇹🇷💪 pic.twitter.com/xKVv4KyGsU — عُثمان بوزداغ 🇹🇷 (@osmanb98) September 15, 2020

وتتمتع المركبات بنظام تعليق وسير، تمت تقويته، إضافة للقدرة على العمل بكفاءة على مختلف الأراضي والطرق.

وستتمتع منصة التحكم في المركبة بالقدرة على القيادة بثبات في مختلف الظروف حتى أثناء هبوط المنحدرات بزاوية تصل إلى 60 درجة، والقدرة العالية على إطلاق النار، والتنقل بسرعة، إضافة إلى القدرة على استخدام الدرع ومختلف الأنظمة.

وستتم زيادة مدى التحكم بالمركبة المسيرة ليصبح غير محدود بربطها بنظام القمر الصناعي.

وستتيح منصة التحكم للمستخدم اختيارات كثيرة، تتيح استخدامها في مهام متعددة سواء مع محطات الأسلحة الخفيفة والثقيلة، أو مركبات المراقبة والاستطلاع، أو منصات إطلاق الصواريخ.

وستتمكن المركبة المسيرة من خلال الخصائص التي تتمتع بها من القيام بمفردها بدوريات على الحدود ورسم خرائط للمناطق التي تسير بها وإبلاغ المركز بمعلومات عن المنطقة المستطلعة والأهداف التي رصدتها.

وستعمل أيضاً من خلال نسختها المطورة على رصد وتدمير الأهداف أوتوماتيكيا بدمجها في نظام تسليح "صارب" الذي طورته شركة "أسيلسان"، ويمكن التحكم به من بعد أيضا.

تطوير

يشار إلى أن شركة "أسيلسان" تواصل جهودها لتطوير وإنتاج أنظمة مسيرة بأبعاد مختلفة، ستستخدم على نطاق واسع في حروب المستقبل، وتمتاز بخاصية اتخاذ القرار وتطبيقه، ويمكنها العمل في مختلف الظروف.

وتمكنت الشركة حتى اليوم، من صناعة منتجات متعددة في مجال الأنظمة المسيرة تتمتع بتكنولوجيا فائقة وسلمتها للقوات المسلحة التركية.

وتستخدم القوات المسلحة منذ سنوات مركبات برية وجوية وبحرية مسيرة إضافة لروبوتات لإبطال مفعول القنابل.

وعلى مدار سنوات طورت "أسيلسان" بنيتها التحتية التكنولوجية في مجال الأنظمة المسيرة وطورت شراكات مع منتجي المنصات المحليين والأجانب.