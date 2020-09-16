حيلة سودانية لمنع الغش في امتحانات الثانوية

وقالت شركة "زين" للاتصالات، إحدى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالسودان، في رسالة إلى مشتركيها فجر الأربعاء: "بتوجيه من الجهات العدلية سيتم قطع الإنترنت يوميا خلال جلسات امتحان الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) وحتى نهاية الجلسة الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي)".

زين تعلن قطع الانترنت فترة جلوس طلاب امتحانات الشهادة السودانية pic.twitter.com/FhJIKNJTXV — NA D ER (@NADER_98) September 16, 2020

وقال مراسل وكالة الأناضول في الخرطوم إن خدمة الإنترنت انقطعت عن الهواتف المحمولة بحلول الساعة 8 صباحا بالفعل، فيما ظلت تعمل عبر في المكاتب والمؤسسات والمنازل.

🔴#عاجل

رسالة من شركة زين الى مشتركيها :

بتوجيه من الشركات العدلية سوف يتم قطع الإنترنت يوميا خلال جلسات إمتحان الشهادة السودانية من الساعة ٨ صباحا و حتى نهاية الجلسة الساعة ١١ صباحا @ZainSudan#امتحانات_الشهادة_السودانية pic.twitter.com/WVqeJvuZVo — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) September 16, 2020

وبدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى الهواتف المحمولة بعد الساعة 11، مع انتهاء أداء الاختبارات.

وبدأ 541 ألف طالب في السودان، الأحد الماضي، اختبارات الشهادة الثانوية بمختلف تخصصاتها.

وقطع الإنترنت خلال اختبارات الشهادة الثانوية إجراء متكرر لمنع الغش في بعض الدول العربية، منها العراق والجزائر.

وتشتكي تلك الدول من قيام بعض ناشطي الإنترنت بتسريب الأسئلة من داخل لجان الاختبارات بعد دقائق من توزيعها على الطلبة، وإتاحة أجوبتها للممتحنين.