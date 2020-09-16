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سياسة|السودان

حيلة سودانية لمنع الغش في امتحانات الثانوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
16/9/2020

وقالت شركة "زين" للاتصالات، إحدى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالسودان، في رسالة إلى مشتركيها فجر الأربعاء: "بتوجيه من الجهات العدلية سيتم قطع الإنترنت يوميا خلال جلسات امتحان الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) وحتى نهاية الجلسة الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي)".

وقال مراسل وكالة الأناضول في الخرطوم إن خدمة الإنترنت انقطعت عن الهواتف المحمولة بحلول الساعة 8 صباحا بالفعل، فيما ظلت تعمل عبر في المكاتب والمؤسسات والمنازل.

وبدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى الهواتف المحمولة بعد الساعة 11، مع انتهاء أداء الاختبارات.

وبدأ 541 ألف طالب في السودان، الأحد الماضي، اختبارات الشهادة الثانوية بمختلف تخصصاتها.

وقطع الإنترنت خلال اختبارات الشهادة الثانوية إجراء متكرر لمنع الغش في بعض الدول العربية، منها العراق والجزائر.

وتشتكي تلك الدول من قيام بعض ناشطي الإنترنت بتسريب الأسئلة من داخل لجان الاختبارات بعد دقائق من توزيعها على الطلبة، وإتاحة أجوبتها للممتحنين.

المصدر : الأناضول
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