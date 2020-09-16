تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

وقالت الوكالة إن 46 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال نفس الفترة، مقابل 37 وفاة في اليوم السابق، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 31 ألف حالة وفاة.

وتم التثبت من إصابة 9784 بين الثلاثاء والأربعاء، بالمقارنة مع 7852 إصابة في اليوم السابق، وذلك بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية السبت، زادت عن 10 آلاف.

ونقل 2976 مريضا إلى المستشفيات في الأيام السبعة الأخيرة، وهو عدد أعلى بـ250 مريضا من الأرقام المعلنة في اليوم السابق، بحسب جهاز الصحة العام.

وبلغ عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة 649 مريضا، ما يؤكد المنحى التصاعدي لهذا الرقم بعد تسجيل 545 الإثنين و642 الثلاثاء.

وبلغ عدد المرضى في أقسام الإنعاش مساء الأربعاء حوالي 508 مرضى (مقابل 479 الثلاثاء)، بينهم مئة نقلوا في الساعات الــ24 الأخيرة. وعلى سبيل المقارنة، كانت أقسام الإنعاش تستقبل حوالي خمسين مريضا جديدا في مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري.

في المقابل، بقيت نسبة النتائج الإيجابية من أصل العدد الإجمالي لفحوص تشخيص الإصابات، مستقرة بمستوى 5.4%.