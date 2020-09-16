ترمب: كورونا قد يختفي من تلقاء نفسه وربما يتوفر لقاح خلال شهر

وقال خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا استضافته شبكة إيه.بي.سي نيوز "نحن قريبون جدا من التوصل للقاح".

وأضاف "نحن على مسافة أسابيع من الحصول عليه، ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وقبل ساعات قليلة صرح ترمب لفوكس نيوز أن لقاحا بات ممكنا في غضون "أربعة أسابيع، وربما ثمانية أسابيع".

وعبر الديموقراطيون عن القلق من أن يكون ترمب يمارس ضغوطا على الهيئات الصحية الناظمة والعلماء للموافقة على لقاح متسرع يساعده في تعزيز حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقول علماء من بينهم الخبير الكبير في الأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي إن الموافقة على اللقاح ستصدر على الأرجح قرابة نهاية العام.

وفي اللقاء الانتخابي الذي بثته إيه.بي.سي سأل أحد الناخبين ترمب عن سبب تقليله من خطورة كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بما يقرب من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

فأجاب ترمب "لم أقلل من خطورته، إنني في الواقع وبعدة طرق ضخّمته فيما يتعلق بالتدابير" لمواجهته.

العالم يتسابق لإنتاج لقاح لكورونا (رويترز)

لكن ترمب نفسه كان قد قال للكاتب بوب وودورد خلال مقابلات لكتابه "ريج" (الغضب) الذي نشر الثلاثاء، إنه قرر عمدا "التقليل من شأنه" لتجنب إثارة خوف الأمريكيين.

وكرر رأيه الأكثر إثارة للجدل حول الفيروس الذي أنهك الاقتصاد ويقول الخبراء الحكوميون إن خطره سيبقى لفترة من الزمن، مشددا على أن الفيروس "سيختفي".

وقال "سينحسر من دون لقاح، لكنه سينحسر بسرعة أكبر معه".

وردا على سؤال عن كيف سيختفي الفيروس من تلقاء نفسه أشار ترمب إلى المناعة الجماعية التي تتطور لدى الناس وتتيح مقاومة المرض والحد من تفشيه.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على تعاطي ترمب مع الأزمة الصحية.

وأظهر استطلاع لشبكة إن.بي.سي نيوز ومركز سورفي مونكي الثلاثاء أن 52% من الناس لا يثقون في تصريحات ترمب بشأن لقاح مرتقب لكورونا، مقابل 26% يثقون فيها.

29.6 مليون مصاب حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم اقترب من 29.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 20 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات 935 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.