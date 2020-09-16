تركيا.. نجاح أولى اختبارات تحليق سيارة "جزري" الطائرة (فيديو)

وقالت الشركة التركية المصنعة للسيارة الطائرة "بايكار" في بيان، الثلاثاء: "النموذج الأولي للسيارة الطائرة البالغ وزنه 230 كيلوغراما، حلق لارتفاع 10 أمتار أثناء الاختبارات".

شركة "بايكار" التركية تنشر مشاهد من أول اختبار لنموذج "السيارة الطائرة" محلية الصنع الذي يحمل اسم "جزري". pic.twitter.com/DyGB4jza1l — TRT عربي (@TRTArabi) September 15, 2020

وأوضحت أن العمل على السيارة الطائرة بدأ بتصميم تصوري، وانتهى بتنفيذ أول تحليق لها في غضون سنة ونصف.

وذكرت أن السيارة الطائرة "جزري" تستقي اسمها من مؤسس علم التحكم الآلي العالم المسلم "الجزري".

وأفاد المدير الفني للشركة سلجوق بيرقدار، أنهم يعتزمون صنع نماذج أولية أكثر تطورا خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ رحلات مأهولة.

وأضاف: "سيستغرق الأمر حوالي من 10 إلى 15 سنة حتى تهبط السيارة الطائرة "جزري" في الطرقات، وربما نشهد خلال 3 أو 4 سنوات استخداما ترفيهيا لها في المناطق الريفية مثل عربات ATV".