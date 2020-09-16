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تركيا.. نجاح أولى اختبارات تحليق سيارة "جزري" الطائرة (فيديو)

" السيارة الطائرة "جزري" اشتق اسمها من اسم العالم المسلم "الجزري
" السيارة الطائرة "جزري" اشتق اسمها من اسم العالم المسلم "الجزري
16/9/2020

وقالت الشركة التركية المصنعة للسيارة الطائرة "بايكار" في بيان، الثلاثاء: "النموذج الأولي للسيارة الطائرة البالغ وزنه 230 كيلوغراما، حلق لارتفاع 10 أمتار أثناء الاختبارات".

وأوضحت أن العمل على السيارة الطائرة بدأ بتصميم تصوري، وانتهى بتنفيذ أول تحليق لها في غضون سنة ونصف.

وذكرت أن السيارة الطائرة "جزري" تستقي اسمها من مؤسس علم التحكم الآلي العالم المسلم "الجزري".

وأفاد المدير الفني للشركة سلجوق بيرقدار، أنهم يعتزمون صنع نماذج أولية أكثر تطورا خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ رحلات مأهولة.

وأضاف: "سيستغرق الأمر حوالي من 10 إلى 15 سنة حتى تهبط السيارة الطائرة "جزري" في الطرقات، وربما نشهد خلال 3 أو 4 سنوات استخداما ترفيهيا لها في المناطق الريفية مثل عربات ATV".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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