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سياسة|تركيا

تركيا تخطط لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع للفضاء عام 2022

وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قرة إسماعيل أوغلو
وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قرة إسماعيل أوغلو
16/9/2020

وأوضح في تصريحات، اليوم الأربعاء، في ولاية نيدة جنوبي تركيا، أن الأعمال متواصلة في الوقت الراهن لتصنيع القمر الصناعي التركي "توركسات 6 أي" بجهود محلية ووطنية بشكل كامل، مؤكدًا أنهم يخططون لإطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء في 2022.

وأضاف أنهم سيتسلمون القمر الصناعي "توركسات 5 أي" في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيجري إطلاقه إلى الفضاء في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وأضاف أنهم يخططون لإطلاق القمر الصناعي "توركسات 5 بي" في الربع الثاني من 2021.

وأشار إلى أن بلاده طورت رؤية في غاية الأهمية في قطاع الصناعة بمختلف المجالات سواء في البر، أو الجو، أو البحر أو السكك الحديدية.

وشدد على أن بلاده تعمل جاهدة لتصبح من البلاد المطورة والمصدرة لتكنولوجيا الفضاء.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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