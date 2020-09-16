الاتحاد الأوربي يسعى لنظام جديد لإدارة دخول اللاجئين

وأضافت فون دير لايين خلال نقاش أعقب تقديمها خطاب حال الاتحاد "يمكنني أن أعلن أننا سنلغي إجراء دبلن ونستبدله بنظام أوربي جديد لإدارة الهجرة. ستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن".

وأوضح أن النظام الجديد "ستكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة".

وستحتاج خطتها إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، المنقسمة بشدة حول هذه المسألة الحساسة.

وأقر إجراء دبلن في عام 1990 وتم تعديلها مرتين، آخرهما في عام 2013.

وبموجب هذه القوانين الرامية إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوربا، تقوم الدولة العضو التي تتلقى طلب اللجوء بمعالجته ويجب على اللاجئ المحتمل عدم المضي قدما.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية قانون سياسة الهجرة الأوربية، والذي تم تأجيله مرارا، في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وطُرح الملف المثير للجدل مجددا بعد الحريق الذي أتى على مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية الأسبوع الماضي.