اتفاق التطبيع.. وزير خارجية الإمارات لم يعرف أين يوقع (فيديو)

وأظهرت لقطات مراسم التوقيع أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بدا تائها لا يعرف أين يضع توقيعه، فاستعان بالسيدة التي تساعد في المراسم، ثم سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يجاوره ثم ساعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ما يعرف وين يوقع والثاني مايعرف على ايش يوقع دانتوا طلعتوا مصخره بنمره واستمارة 😂😂#العيال_كبرت #عبدالله_بن_زايد #البحرين #الامارات #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضيتي #فلسطين pic.twitter.com/6KfbpfSCe2
— راية الحق (@qr69_2002) September 16, 2020
وقال مغردون إنه إذا كان وزير الخارجية الإماراتي "لا يعرف أين يوقع، فكيف له أن يعرف على ماذا يوقع؟".
اسمي مكتوب؟
ايوا
طيب pic.twitter.com/vLrk89MQLl
— Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) September 15, 2020
وشهد البيت الأبيض، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا.