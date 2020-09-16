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سياسة

اتفاق التطبيع.. وزير خارجية الإمارات لم يعرف أين يوقع (فيديو)

وزير الخارجية الإماراتي خلال التوقيع
وزير الخارجية الإماراتي خلال التوقيع
16/9/2020

وأظهرت لقطات مراسم التوقيع أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بدا تائها لا يعرف أين يضع توقيعه، فاستعان بالسيدة التي تساعد في المراسم، ثم سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يجاوره ثم ساعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مغردون إنه إذا كان وزير الخارجية الإماراتي "لا يعرف أين يوقع، فكيف له أن يعرف على ماذا يوقع؟".

وشهد البيت الأبيض، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا.
 

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل
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