اتفاق التطبيع.. وزير خارجية الإمارات لم يعرف أين يوقع (فيديو)

وأظهرت لقطات مراسم التوقيع أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بدا تائها لا يعرف أين يضع توقيعه، فاستعان بالسيدة التي تساعد في المراسم، ثم سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يجاوره ثم ساعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مغردون إنه إذا كان وزير الخارجية الإماراتي "لا يعرف أين يوقع، فكيف له أن يعرف على ماذا يوقع؟".

اسمي مكتوب؟

ايوا

طيب pic.twitter.com/vLrk89MQLl — Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) September 15, 2020

وشهد البيت الأبيض، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا.

