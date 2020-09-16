إيران: الإمارات والبحرين "لعبوا في سیرك ترمب"

وكتب المسؤول الإيراني تويتر: "اليوم لعب وزراء الإمارات والبحرين في سیرك ترمب. الصهيونية التي احتلت بالأمس جزءا من الأراضي العربية تحتل اليوم بأسلوب جديد دول الخليج".

وأضاف: "الاتفاق مع مصر الكبيرة لم يجلب انفراجا بالنسبة لإسرائيل، ناهيك بالإمارات والبحرين اللتين في حجم جزيرة مصرية. انعدام الأمن سيكون الهدية الوحيدة لإسرائيل من هذه الاتفاقيات".

https://twitter.com/Amirabdolahian/status/1305935000072749062?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقدت إيران اتفاقات التطبيع بين إسرائيل من جانب وبين البحرين والإمارات من جانب آخر.

وكتب عبد اللهيان قبل أيام إن "تسوية النظام البحريني مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى".

وأضاف: "على حكام الإمارات والبحرين المتهورين أن لا يمهدوا الطريق للأجندة الصهيونية"، مطالبا إياهم بأن يفكروا "في الأيام الصعبة المقبلة وليأخذوا العبر من التاريخ".

تسویة النظام البحریني مع الکیان الصهيوني خیانة عظمی في تحریر القدس الشریف.علی حکام الإمارات و #البحرین المتهورين أن لا یمهدوا الطریق للأجندة الصهیونیة.علیهم أن یفکروا في الأیام الصعبة المقبلة ولیأخذوا العبر من التاریخ. الغدقد یکون متأخرا.إن الحبل النجاة الأمریکي متأکل منذ سنوات. pic.twitter.com/7VlE8Uo3ky — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 11, 2020

كما حذر في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية من أن "الإمارات ستكون في دائرة الرد الإيراني إذا استهدفت إسرائيل أمن طهران القومي انطلاقا من الخليج".

وأضاف أن "خطوة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل تزعزع أمن الخليج، وأبو ظبي تتحمل مسؤولية ذلك".

ودعا المسؤول الإيراني الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعدم بناء سياساتهم وقراراتهم على الأوهام.

وأكد عبد اللهيان أن "المقاومة والقوة هما اللغتان الوحيدتان اللتان يفهمهما الاحتلال الصهيوني جيدا"، مشيرا إلى أن "يقظة الشعب الفلسطيني وديناميكية المقاومة السبب الرئيسي لفشل صفقة القرن ومؤامرة تطبيع علاقات بعض الحكام العرب مع الكيان الصهيوني".