البث الحي
سياسة

إيران: الإمارات والبحرين "لعبوا في سیرك ترمب"

أبرمت كل من الإمارات والبحرين اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية
أبرمت كل من الإمارات والبحرين اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية
15/9/2020

وكتب المسؤول الإيراني تويتر: "اليوم لعب وزراء الإمارات والبحرين في سیرك ترمب. الصهيونية التي احتلت بالأمس جزءا من الأراضي العربية تحتل اليوم بأسلوب جديد دول الخليج".

وأضاف: "الاتفاق مع مصر الكبيرة لم يجلب انفراجا بالنسبة لإسرائيل، ناهيك بالإمارات والبحرين اللتين في حجم جزيرة مصرية. انعدام الأمن سيكون الهدية الوحيدة لإسرائيل من هذه الاتفاقيات".

https://twitter.com/Amirabdolahian/status/1305935000072749062?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقدت إيران اتفاقات التطبيع بين إسرائيل من جانب وبين البحرين والإمارات من جانب آخر.

وكتب عبد اللهيان قبل أيام إن "تسوية النظام البحريني مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى".

وأضاف: "على حكام الإمارات والبحرين المتهورين أن لا يمهدوا الطريق للأجندة الصهيونية"، مطالبا إياهم بأن يفكروا "في الأيام الصعبة المقبلة وليأخذوا العبر من التاريخ".

كما حذر في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية من أن "الإمارات ستكون في دائرة الرد الإيراني إذا استهدفت إسرائيل أمن طهران القومي انطلاقا من الخليج".

وأضاف أن "خطوة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل تزعزع أمن الخليج، وأبو ظبي تتحمل مسؤولية ذلك".

ودعا المسؤول الإيراني الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعدم بناء سياساتهم وقراراتهم على الأوهام.

وأكد عبد اللهيان أن "المقاومة والقوة هما اللغتان الوحيدتان اللتان يفهمهما الاحتلال الصهيوني جيدا"، مشيرا إلى أن "يقظة الشعب الفلسطيني وديناميكية المقاومة السبب الرئيسي لفشل صفقة القرن ومؤامرة تطبيع علاقات بعض الحكام العرب مع الكيان الصهيوني".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)