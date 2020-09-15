مصر.. دراسة حكومية تكشف عدد ضحايا ومصابي كورونا والترتيب العالمي

وتهدف الدراسة لمقارنة الوضع المحلي بدول العالم ودول أفريقيا والدول العربية وأثر الفيروس على المصريين ومقارنته بالدول الأخرى.

وبحسب الدراسة فقد بلغت الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 96 ألف و753 حالة منذ بداية الجائحة وحتى الـ 18 من أغسطس/آب الماضي، بمعدل 967 إصابة لكل مليون مصري، وبلغ إجمالي المتعافين نحو 61 ألفا و562 حالة بنسبة 63.6%.

وبلغ عدد الوفيات 5184 حالة وفاة، بينها 19 من الأجانب، وبلغ معدل الوفيات 5.3% من الإصابات.

وأشار الجهاز إلى وجود اتجاه عام بالزيادة في عدد الإصابات اليومي منذ بداية تسجيل أول إصابة بين المصريين يوم 4 مارس/آذار الماضي، إلى أن بلغت 648 إصابة نهاية الشهر نفسه، ثم استمر ارتفاع عدد الإصابات اليومية خلال أبريل/نيسان ليتم تسجيل 4800 إصابة خلال الشهر.

معدل الإصابات

وتابع التقرير أن معدل الإصابات ارتفع بشكل كبير خلال مايو/أيار الماضي، حيث بلغ إجمالي الإصابات 19 ألفا و430 إصابة، وشهد شهر يونيو/حزيران تذبذبا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية حتى سجل في يوم 19 يونيو 1773 إصابة وهو أعلى عدد إصابات يومي، وبلغ إجمالي الإصابات خلال الشهر 43 الفا و296 حالة.

ثم بدأت الأعداد في الانخفاض في يوليو/تموز، حتى تم تسجيل 163 إصابة في الـ 18 من أغسطس/آب، وهو اليوم الأخير في الدراسة وبلغ إجمالي الإصابات خلال الشهر 25 الفا و746 حالة.

ولفتت الدراسة إلى التقارب في عدد إصابات الذكور والإناث في معظم الأسابيع، وسجل معدل الإصابات لكل مليون من السكان 605 إصابات/ مليون في مارس، و48 إصابة في أبريل، و195 إصابة في مايو، و434 إصابة في يونيو، وهو أعلى معدل إصابات.

وأوضحت الدراسة أن القاهرة سجلت أعلى عدد إصابات من الأجانب، حيث بلغت 51 إصابة، تليها محافظة البحر الأحمر 32 إصابة، ثم أسوان 30 إصابة، وكانت الغربية والمنوفية والمنيا وسوهاج وشمال سيناء أقل المحافظات تسجيلا لإصابات أجانب.

خطورة الفيروس

وبشأن خطورة الفيروس قالت الدراسة إن متوسط عدد الوفيات اليومية بلغ في مارس2.4 حالة وفاة، مقابل 11.4 وفاة يوميا في أبريل، وارتفع المتوسط اليومي إلى 18 حالة وفاة يوميا في مايو، وسجل شهر يونيو أعلى معدل وفيات يومية بلغت 66.4 حالة، ليبدأ الانخفاض في يوليو/تموز الذي سجل 60 وفاة يومية، ثم 21 وفاة كمعدل يومي في أغسطس/آب الماضي.

وسجل إجمالي وفيات الإناث حتى 18 أغسطس 2254 حالة بنسبة 43.6%، مقابل 2911 حالة وفاة من الذكور بنسبة 56.4%.

وكان تأثير الفيروس على بعض الفئات العمرية أخطر من غيرها، حيث كانت أكبر نسبة من الوفيات في الفئة العمرية 66 عاما فأكثر بنسبة 48.9%، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الوفيات في الفئة العمرية أقل من 15 عاما 0.4% فقط.

وبلغ إجمالي الوفيات، في الفئة العمرية (46-65 سنة) 41%، والفئة العمرية (15-45 سنة) بنسبة 10.2%.

الترتيب العالمي

ذكرت الدراسة أن مصر تأتي في الترتيب الـ 26 على مستوى دول العالم من حيث عدد المصابين، وهو الترتيب الذي تتصدره الولايات المتحدة بعدد 5.6 ملايين إصابة، وفيما يتعلق بنسبة الإصابات إلى عدد السكان تحتل مصر الترتيب الـ 119 على مستوى دول العالم بنسبة 0.09%.

ويختلف الحال كثيرا بخصوص عدد الوفيات، حيث تأتي مصر في الترتيب الـ 26 على مستوى العالم.

ومثلت نسبة المصابين في مصر 8.7% من إجمالي المصابين في قارة أفريقيا، وبذلك احتلت الترتيب الثاني على مستوى دول القارة حيث تسبقها دولة جنوب أفريقيا.

وتقع مصر في الترتيب الثاني من حيث عدد الوفيات على مستوى القارة بعد جنوب أفريقيا.

وعربيا، تأتي مصر في الترتيب الرابع بعدد المصابين، وهو الترتيب الذي تتصدره السعودية بعدد 301 ألف حالة، أما في ترتيب الوفيات فتأتي مصر بالمركز الثاني، ويسبقها العراق الذي يحتل الترتيب الأول بعدد 6036 وفاة خلال فترة الدراسة.

انتشار الفيروس

وتحدثت الدراسة عن تسجيل معدل زيادة عدد المصابين أعلى قيمة له خلال الأسابيع الأولى لظهور المرض، حيث لم تكن هناك إجراءات احترازية بداية الإصابات، في حين شهدت الفترات التالية انخفاضا في معدلات النمو لكل أسبوع نتيجة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت الدراسة إلى تسجيل أعلى معدل نمو للإصابات في محافظات الدقهلية ودمياط والجيزة والإسكندرية والمنيا خلال الأسبوع الثاني، ثم سجل المعدل انخفاضا مفاجئا مع ثبات الانخفاض حتى الـ 18 من أغسطس/آب الماضي.

وسجلت محافظات الحدود أقل معدلات نمو، مما يشير إلى أن وتيرة انتشار المرض ضعيفة لديها، حيث تأخر ظهور أو تسجيل أول إصابات بالفيروس في معظم تلك المحافظات لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 8 أسابيع، وذلك بخلاف باقي المحافظات.

وسجلت محافظة أسيوط أعلى معدل وفيات بالنسبة للإصابات بنسبة 12.1%، تليها دمياط بمعدل 10.8%، ثم الفيوم 9.9%، في حين سجلت القليوبية أقل معدل بنسبة 1.7%، تليها محافظة البحر الأحمر 2.2%.

الوضع الحالي

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الإثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، وذلك مقابل 153 إصابة، و21 وفاة، الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين هو 101 ألف و177حالة، من بينها 84 ألف حالة و969 تم شفاؤها، و5 آلاف و661 حالة وفاة".