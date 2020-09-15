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سياسة|مصر

مصر: حكم نهائي بالسجن 3 سنوات لأشهر وزير إعلام في عهد مبارك

الحكم بالسجن 3 سنوات على صفوت الشريف أبرز وزراء الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
الحكم بالسجن 3 سنوات على صفوت الشريف أبرز وزراء الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
15/9/2020

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، "رفضت محكمة النقض طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت الحكم ضده".

ويعد حكم اليوم نهائيا وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، وفق القانون المصري.

وفي 7 من يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة النقض التحفظ على الشريف، وجرى ترحيله إلى السجن لحين انعقاد جلسة الطعن اليوم.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، على صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات والغرامة 99 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار) لإدانته في القضية ذاتها.

والشريف (87 عاما) وزير الإعلام والرئيس السابق لمجلس الشورى (الشيوخ) وأحد أبرز المقربين من مبارك والمسيطرين على الحياة السياسية لأكثر من 25 عاما بمصر.

وواجه الشريف وعدد من مسؤولي عهد مبارك (1981-2011)، اتهامات بالفساد وقتل المتظاهرين، عقب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت رأس النظام بعد نحو 30 عاما من حكمه للبلاد. قبل أن تتم لاحقا تبرئة غالبيتهم أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، وهو ما انتقدته المعارضة، بينما تشدد السلطات على "استقلالية" القضاء.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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