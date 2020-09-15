مصر: إجراء تجارب لقاح كورونا مع شركة إماراتية متورطة ببرامج تجسس

وتبين لوحدة الرصد والتحقق بالجزيرة، أن وزارة الصحة ستجري التجارب الاكلينيكية بالتعاون مع شركة G42 للرعاية الصحية الإماراتية، والتي تبين أنها جزء من الشركة الأم G42 التي ثبت ضلوعها سابقا في تطوير برامج هاتفية تقوم بالتجسس على المواطنين.

ويقف مطوّرو الشركة وراء تطوير برنامج المحادثات الشهير ToTok، الذي قام متجرا غوغل وأبل بحذفه عقب تحقيق نُشر على موقع النيويورك تايمز حول قيام دولة الإمارات باستخدام هذا البرنامج لتتبع محادثات المستخدمين وحركتهم والوصول إلى صورهم الخاصة وتسجيلاتهم الصوتية.

وتعد هذه الشركة واحدة من ثلاث شركات أخرى تورطت في فضيحة برنامج ToTok كما أنها على اتصال مباشر بطحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني بالإمارات.

وتصف شركة G42 نفسها بأنها شركة متخصصه في الذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي، وأنها لديها عدد من الشراكات مع جهات حكومية إماراتية مثل وزارة الصحة ووزارة الكهرباء ووزارة الري.

كما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي افتتاح أول مقر دولي لها خارج الإمارات في إسرائيل،وقامت في وقت سابق بالتعاقد مع شركتين إسرائيليتين متخصصتين في الصناعات الدفاعية وهما شركه رفائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (RFAEL) وشركة صناعات الفضاء الاسرائيلية.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن قلقهم لغياب قانون واضح تخضع له التجارب السريرية، مع بداية تطبيقها بلقاحين لفيروس كورونا، وسط تخوفات من تحول المرضى لسوق سوداء لشركات الأدوية.

عمرو أديب لوزيرة الصحة: لو المتطوعين لتجريب لقاح كورونا قليلين هاجي أنا والرجالة بتاعتي تحت أمرك#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/Dp4sWuhjmx — MBC مصر (@mbcmasr) September 12, 2020

وتساءلت النقابية منى مينا، عن الضمانات التي تحفظ للمتطوعين سلامتهم وعلاجهم إذا تعرضوا لأي مضاعفات، في ظل غياب أي تشريع أو قانون.

وذكّرت منى مينا بوقف التجارب على اللقاح الإنجليزي بشركة أسترا زينيكا والإعلان عن ظهور مضاعفات خطيرة على أحد المتطوعين استدعت إيقاف التجارب.

غير أن الإعلام المصري احتفى بإعلان وزارة الصحة بدء التجارب السريرية على اللقاح، بل وتطوع البعض للقيام بها.

وقال مغردون إنه على الرغم من حاجة العالم للقاح لعلاج فيروس كورونا إلا أن عدم وجود ضمانات لحماية المتطوعين لتجربة اللقاح في مصر أمر مخيف.

خبر جميل .. بس يعني مش ممكن وزارة الصحة تكون كريمة شوية معانا في المعلومات وتوضح أي لقاح بالضبط؟ وعدد المتطوعين المرجو إدراجهم في التجربة؟ وهتحصل فين في مصر؟ ولو حد عايز يتطوع يعمل إيه؟ https://t.co/WnM5u6qKr8 — Islam Hussein (@virolvlog) September 12, 2020

الدول الغربية بتجرّب لقاح #كورونا في شعب مصر،و العالم الثالث!

إذا نجوت،فقد قدموا لشعوب العالم لقاحاً جيّداً،و سرعان ما يُباع بأسعار مرتفعة في أسواقنا!

و إن مات المريض المصري،فلسان حال الشركات(هو أنا مغسِّل و ضامن جنة)،و أنت كده كده،ميّت على أيدي نظام #السيسي_ابو_الهدد #عزمي_مجاهد pic.twitter.com/q0jzLbpsEr — سيس عنخ أمون (@SisAnkhAmon) September 12, 2020

مع السلامة والقلب داعيلك يا حبيبي، خد لقاح كورونا، وخد السيسي في ايدك … يالا اعملوها علشان مصر. pic.twitter.com/rJy3SSXw2a — Amr Bakly عمرو بقلي (@ABakly) September 13, 2020