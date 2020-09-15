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مصر: إجراء تجارب لقاح كورونا مع شركة إماراتية متورطة ببرامج تجسس

بدء التجارب السريرية على لقاحين لفيروس كورونا في مصر
بدء التجارب السريرية على لقاحين لفيروس كورونا في مصر
15/9/2020

وتبين لوحدة الرصد والتحقق بالجزيرة، أن وزارة الصحة ستجري التجارب الاكلينيكية بالتعاون مع شركة G42 للرعاية الصحية الإماراتية، والتي تبين أنها جزء من الشركة الأم G42 التي ثبت ضلوعها سابقا في تطوير برامج هاتفية تقوم بالتجسس على المواطنين.

ويقف مطوّرو الشركة وراء تطوير برنامج المحادثات الشهير  ToTok، الذي قام متجرا غوغل وأبل بحذفه عقب تحقيق نُشر على موقع النيويورك تايمز حول قيام دولة الإمارات باستخدام هذا البرنامج لتتبع محادثات المستخدمين وحركتهم والوصول إلى صورهم الخاصة وتسجيلاتهم الصوتية.

وتعد هذه الشركة واحدة من ثلاث شركات أخرى تورطت في فضيحة برنامج ToTok كما أنها على اتصال مباشر بطحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني بالإمارات.

وتصف شركة G42 نفسها بأنها شركة متخصصه في الذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي، وأنها لديها عدد من الشراكات مع جهات حكومية إماراتية مثل وزارة الصحة ووزارة الكهرباء ووزارة الري.

كما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي افتتاح أول مقر دولي لها خارج الإمارات في إسرائيل،وقامت في وقت سابق بالتعاقد مع شركتين إسرائيليتين متخصصتين في الصناعات الدفاعية وهما شركه رفائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (RFAEL) وشركة صناعات الفضاء الاسرائيلية.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن قلقهم لغياب قانون واضح تخضع له التجارب السريرية، مع بداية تطبيقها بلقاحين لفيروس كورونا، وسط تخوفات من تحول المرضى لسوق سوداء لشركات الأدوية.

وتساءلت النقابية منى مينا، عن الضمانات التي تحفظ للمتطوعين سلامتهم وعلاجهم إذا تعرضوا لأي مضاعفات، في ظل غياب أي تشريع أو قانون.

وذكّرت منى مينا بوقف التجارب على اللقاح الإنجليزي بشركة أسترا زينيكا والإعلان عن ظهور مضاعفات خطيرة على أحد المتطوعين استدعت إيقاف التجارب.

غير أن الإعلام المصري احتفى بإعلان وزارة الصحة بدء التجارب السريرية على اللقاح، بل وتطوع البعض للقيام بها.

وقال مغردون إنه على الرغم من حاجة العالم للقاح لعلاج فيروس كورونا إلا أن عدم وجود ضمانات لحماية المتطوعين لتجربة اللقاح في مصر أمر مخيف.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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