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سياسة

ليبيا.. الوفاق تنفي عقد لقاء مرتقب بين السراج وحفتر في باريس

رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر
رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر
15/9/2020

ونقلت قناة ليبيا الأحرار الفضائية (خاصة)، الإثنين، عن الناطق باسم السراج، غالب الزقلعي، نفيه لما تداوله موقع إنتليجنس أونلاين (الاستخباراتي) الفرنسي، عن لقاء سيجمع السراج مع حفتر، في باريس، الخميس المقبل

وقال الزقلعي: الرئيس (السراج) لن يلتقي حفتر، لا في المستقبل القريب ولا البعيد، مهما كانت حجم الوساطات الدولية.

وكان موقع إنتليجنس أونلاين، قد ذكر، الإثنين، أن باريس ستستضيف الخميس المقبل، قمة ليبية تجمع كلا من حفتر، ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح، إضافة إلى السراج.

ونقل الموقع الفرنسي، عن مصادره، أن الاجتماع الثلاثي، سيعقد بغطاء من الأمم المتحدة، كما سيكون تتمة لاجتماعات بوزنيقة المغربية، التي عقدت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن باريس تأمل مشاركة ألمانيا وإيطاليا في الاجتماع.

حوار بوزنيقة

والخميس، انتهت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، التي بدأت الأحد، إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.

وساد وقف لإطلاق النار ليبيا منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، تنتهكه قوات حفتر من آن إلى آخر.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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