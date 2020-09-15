ليبيا.. الوفاق تنفي عقد لقاء مرتقب بين السراج وحفتر في باريس

ونقلت قناة ليبيا الأحرار الفضائية (خاصة)، الإثنين، عن الناطق باسم السراج، غالب الزقلعي، نفيه لما تداوله موقع إنتليجنس أونلاين (الاستخباراتي) الفرنسي، عن لقاء سيجمع السراج مع حفتر، في باريس، الخميس المقبل

وقال الزقلعي: الرئيس (السراج) لن يلتقي حفتر، لا في المستقبل القريب ولا البعيد، مهما كانت حجم الوساطات الدولية.

الناطق باسم السراج ينفي أي لقاء يجمعه مع حفتر

https://t.co/PU7WX6c2lC — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 14, 2020

وكان موقع إنتليجنس أونلاين، قد ذكر، الإثنين، أن باريس ستستضيف الخميس المقبل، قمة ليبية تجمع كلا من حفتر، ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح، إضافة إلى السراج.

ونقل الموقع الفرنسي، عن مصادره، أن الاجتماع الثلاثي، سيعقد بغطاء من الأمم المتحدة، كما سيكون تتمة لاجتماعات بوزنيقة المغربية، التي عقدت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن باريس تأمل مشاركة ألمانيا وإيطاليا في الاجتماع.

غالب الزقلعي @alzgalay الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي أنفي ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول لقاء السيد رئيس المجلس الرئاسي بحفتر، وأؤكد أنه لن يكون هنالك لقاء يجمعه به لا في المستقبل القريب ولا البعيد،مهما كانت حجم الوساطات الدولية.#ليبيا pic.twitter.com/dgVOfjMY0c — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) September 14, 2020

حوار بوزنيقة

والخميس، انتهت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، التي بدأت الأحد، إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.

وساد وقف لإطلاق النار ليبيا منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، تنتهكه قوات حفتر من آن إلى آخر.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.