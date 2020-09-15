كورونا يفرض حجرا بالصين.. وخبراء: العالم غير مستعد للجائحة المقبلة

وحذرت لجنة دولية، الإثنين من أن العالم لا يستعد بما يكفي لمواجهة جائحة مقبلة قد تكون أخطر من وباء كوفيد-19 ودعت إلى التعاون العالمي وإلى تمويل طويل الأجل.

وكانت الصين تمكنت من تطويق وباء كوفيد-19 على أراضيها منذ أشهر، ولم تعد تسجل سوى بضع إصابات جديدة يوميا لدى صينيين عائدين من الخارج وتفرض عليهم الحجر عند وصولهم.

ويعيش 210 آلاف نسمة في مدينة رويلي التي تقع في مقاطعة يونان-جنوب غرب-على الحدود مع ميانمار،وهي تشكل نقطة عبور مهمة بين البلدين.

وقالت بلدية المدينة الثلاثاء إنه يجب على جميع السكان البقاء في المنزل الآن وسيخضعون لاختبار فحص، وأوضحت أنه لم يعد مسموحا بدخول المدينة أو الخروج منها حاليا.

وتم إغلاق جميع المحلات التجارية في المدينة باستثناء متاجر السوبرماركت والصيدليات وأسواق المواد الغذائية، وذكرت البلدية أن مرضى كوفيد-19 وصلوا من ميانمار ووعدت بملاحقة أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم الثلاثاء عن ثماني إصابات جديدة بكوفيد-19 جميعهم قدموا من الخارج.

تحذير من الموجة الثانية

من ناحية أخرى حذرت لجنة دولية، من أن العالم لا يستعد بما يكفي لمواجهة جائحة مقبلة قد تكون أخطر من وباء كوفيد-19، ودعت إلى التعاون العالمي وإلى تمويل طويل الأجل.

وحذر مجلس الإشراف على التأهب العالمي من أنه "إذا لم نأخذ العبرة من كوفيد-19 وإذا لم نتصرف من خلال الوسائل اللازمة ونبدي الالتزام المطلوب، فإن الوباء التالي" وهو أمر مؤكد..سيكون أكثر تدميراً".

والمجلس هيئة رقابة مستقلة أنشأتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في عام 2018.. وفي تقريره السنوي، شكا من التقدم الضئيل الذي تم إحرازه على الرغم من التوصيات التي قدمها في تقريره العام الماضي.

وقالت الرئيسة المشاركة للمجلس إن "تأثير الفيروس أسوأ مما كنا نتوقعه ولم يتم اتخاذ التدابير التي أوصينا بها حتى الآن".

وأوضحت غرو هارلم برونتلاند، الرئيسة المشاركة للمجلس والمديرة السابقة لمنظمة الصحة العالمية" لقد تحققت أسوأ مخاوفنا بشكل مأسوي وكارثي".

وقال المجلس إنه من منظور اقتصادي" سيستغرق الأمر 500 عام لإنفاق الأموال التي يخسرها العالم بسبب كوفيد-19 على الاستعدادات" مستنتجاً بأن "عائد الاستثمار هائل من الإعداد لمواجهة وباء" محتمل.

ودعا تقرير المجلس مجدداً القادة السياسيين إلى تحمل المسؤولية والمشاركة في زيادة التعاون والتخطيط للتمويل الطويل الأجل للاستعداد لوباء مقبل.

الصين تعرض لقاحا محتملا لفيروس كورونا – سبتمبر

ضمان توزيع اللقاحات بصورة عادلة

من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى الانضمام لاتفاقية تهدف لضمان توزيع أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعدل وفعالية.

وقال المدير العام للمنظمة إنه ينبغي على دول العالم الانضمام إلى "مرفق كوفاكس" قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة، وذلك لضمان توزيع أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعدل وفعالية.

وحتى الآن، تسعى 92 من الدول منخفضة الدخل للحصول على مساعدة عبر مرفق كوفاكس، وهو جزء من مظلة تابعة للمنظمة لتعزيز تطوير اللقاحات وطرق العلاج ووسائل التشخيص لمكافحة وباء كوفيد-19.

وعبرت نحو 80 دولة من الدول الأعلى دخلا عن اهتمامها بالمبادرة، لكن يتعين على العديد منها تأكيد نيتها للانضمام بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح تيدروس، في فعالية إقليمية للمنظمة من أجل أوربا، " إذا لم يحصل سكان الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة على اللقاحات، فإن الفيروس سيواصل الفتك بالناس، كما سيتأخر التعافي الاقتصادي على مستوى العالم".

فحوص لفيروس كورونا المستجد في البرازيل

استئناف التجارب السريرية للقاح" أسترا زينيكا "

وفي شأن اللقاحات أيضا، أعلن ممثل لشركة "أسترا زينيكا" في البرازيل استئناف التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي تطوره الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفور.

وقالت جامعة ساو باولو الاتحادية، التي تجري التجارب، في بيان إنها أعطت اللقاح إلى 4600 من أصل 5000 متطوع في البرازيل دون أن يبلغ أي منهم عن أي مشكلات صحية خطيرة.

وشارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

وكانت أسترا زينيكا أوقفت التجارب العالمية مؤقتا الأسبوع الماضي بعد مرض غير مبرر لأحد المشاركين في بريطانيا.

وتعاني البرازيل من ثالث أسوأ انتشار لفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وصارت أرضا جاذبة لاختبار لقاحات مضادة لكوفيد-19 تطورها بريطانيا والصين وروسيا.